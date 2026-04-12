Jannik Sinner ha confermato il suo straordinario stato di forma aggiudicandosi il Masters 1000 di Montecarlo. Questo successo non solo lo riporta in vetta al ranking ATP, ma lo proietta anche al primo posto nella classifica dei premi stagionali. Il tennista altoatesino ha così completato un storico tris, trionfando sulla terra rossa del Principato dopo aver dominato i tornei di Indian Wells e Miami. Un’impresa notevole, riuscita in era Open solo al serbo Novak Djokovic.

La finale di Montecarlo ha visto Sinner imporsi su Carlos Alcaraz con il punteggio di 7‑6 (5), 6‑3, in una sfida parzialmente condizionata dal vento.

Grazie a questa vittoria, il ventiquattrenne italiano ha superato il rivale spagnolo nella classifica ATP, portandosi a 13.400 punti contro i 13.240 di Alcaraz. Il trionfo ha anche un significativo risvolto economico: il premio per il vincitore del torneo ammonta a 974.370 euro, una cifra che si aggiunge ai suoi già consistenti guadagni stagionali.

La vetta del Prize Money Ranking

Con la conquista del titolo a Montecarlo, Sinner ha raggiunto quota 4,35 milioni di dollari guadagnati in stagione, equivalenti a circa 3,71 milioni di euro. Questo risultato gli ha permesso di superare Carlos Alcaraz, fermo a 4,27 milioni di dollari, e di issarsi in testa al Prize Money Ranking, la classifica dei premi ottenuti dai giocatori nel corso dell’anno.

L’assegno di quasi un milione di euro ricevuto a Montecarlo rappresenta il premio più cospicuo del torneo, mentre il finalista ha incassato 532.120 euro.

Il percorso di Sinner in questa stagione è stato caratterizzato da una serie impressionante di successi, che lo hanno visto primeggiare sia sul cemento americano che sulla terra rossa europea. Dopo la doppietta negli Stati Uniti, l’azzurro ha iniziato il mese di aprile con un altro trionfo, dimostrando una continuità di rendimento che lo rende il principale protagonista del circuito maschile.

Prossimi obiettivi e ambizioni

Il successo a Montecarlo rilancia ulteriormente le ambizioni di Sinner in vista dei prossimi importanti appuntamenti. Tra questi spiccano gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, il secondo Slam stagionale.

Lo scorso anno, proprio a Parigi, Sinner non riuscì a sfruttare tre match‑point nella finale, ma il momento attuale lascia presagire nuove e significative opportunità per il tennista italiano.

Il montepremi del Masters 1000 di Montecarlo prevede per il vincitore un assegno di 974.370 euro, mentre il finalista riceve 532.120 euro. Questi importi sottolineano l’importanza economica del torneo, che si affianca al suo indiscusso prestigio sportivo, e confermano la costante crescita di Sinner sia in termini di risultati sul campo che di guadagni complessivi.