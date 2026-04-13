Jannik Sinner continua a scrivere pagine importanti nella storia del tennis italiano, non solo trionfando nel prestigioso torneo di Montecarlo ma anche catturando l'attenzione di milioni di spettatori televisivi. Il ventiquattrenne altoatesino ha conquistato la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz, riprendendosi la leadership del ranking mondiale e aggiungendo un significativo titolo sulla terra battuta al suo palmarès. In precedenza, l'unico successo di Sinner sul "rosso" era arrivato quattro anni fa, nel torneo ATP 250 di Umago.

La sfida tra Sinner e Alcaraz si è rivelata un evento mediatico di grande rilievo: oltre tre milioni di italiani hanno seguito l'incontro tra televisione e piattaforme di streaming.

Nello specifico, la media di spettatori su TV8 ha raggiunto quota 1.874.000, mentre su Sky Sport si sono contati ulteriori 1.180.000 appassionati. Considerando anche gli utenti della piattaforma streaming Sky Go, il numero complessivo di spettatori ha toccato circa 3.200.000, un dato che sottolinea l'enorme interesse suscitato dalla rivalità tra i due giovani campioni.

Record di ascolti e share per la finale di Montecarlo

Il trionfo di Sinner non si è circoscritto al campo da tennis: la finale ha infatti registrato dati di ascolto e share particolarmente significativi. L'evento monegasco ha ottenuto il 12,7% di share su TV8, una percentuale che, includendo anche gli spettatori di Sky, supera ampiamente il 20%.

Questi numeri, che comprendono anche le fasi di pre e post-partita, evidenziano un coinvolgimento costante e diffuso del pubblico per l'intera durata della trasmissione.

La rivalità tra Sinner e Alcaraz, ormai riconosciuti tra i migliori due giocatori al mondo, ha indubbiamente contribuito a rendere la finale uno degli appuntamenti sportivi più seguiti della stagione. In attesa di conoscere i dati definitivi sui picchi di ascolto raggiunti durante la sfida, il successo televisivo conferma la crescente popolarità del tennis in Italia e il ruolo di Sinner come protagonista assoluto dello sport nazionale.

Sinner: la crescita e i record eguagliati

La vittoria a Montecarlo segna per Sinner il primo grande titolo sulla terra battuta, eguagliando una straordinaria sequenza di quattro trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000, un'impresa riuscita in passato solo a leggende come Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Questo risultato consolida ulteriormente la posizione dell'azzurro nel panorama internazionale e accresce l'attesa per i prossimi appuntamenti del circuito, dove la rivalità con Alcaraz promette di continuare a regalare spettacolo ed emozioni agli appassionati di tennis.