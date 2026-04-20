Jannik Sinner è attualmente a Madrid, dove si prepara per il quarto Masters 1000 della stagione, un appuntamento cruciale che si svolge sui campi in terra battuta della capitale spagnola. Oltre agli impegni puramente sportivi, il tennista altoatesino è protagonista anche alla prestigiosa cerimonia dei Laureus Awards, essendo stato nominato tra i candidati per l'ambito premio di sportivo dell'anno. Sinner ha espresso con entusiasmo la sua gratitudine per questo importante riconoscimento, dichiarando: "Sono molto contento di essere qui. Sono orgoglioso del 2025 per il lavoro che il mio team ed io abbiamo svolto.

Essere qui è un momento quasi unico, perché capita una volta l’anno e per essere nominato devi fare una stagione incredibile. Voglio godermi questo momento e questa serata perché nel tennis non ci si ferma mai, ma a volte fa bene farlo".

Il numero uno del mondo ha poi fornito un'analisi dettagliata delle peculiarità tecniche che caratterizzano il torneo di Madrid. "Stiamo provando a giocare un buon tennis qui a Madrid, che è un campo totalmente diverso da tutti gli altri essendo in altura e con la palla che vola", ha spiegato Sinner, evidenziando le sfide poste dalle condizioni ambientali. Ha inoltre sottolineato l'importanza di questa tappa come preparazione per gli impegni futuri: "Cercherò di fare il meglio qui per essere pronto a Roma e poi soprattutto a Parigi, che è l’appuntamento più importante".

La rivalità con Carlos Alcaraz e il confronto con i grandi

Sinner ha dedicato parte delle sue riflessioni alla rivalità con Carlos Alcaraz, un confronto che sta già infiammando il circuito. Ha tracciato un parallelo, seppur con le dovute distinzioni, con la storica competizione tra Roger Federer e Rafael Nadal. "Simile ma comunque diversa", ha commentato Sinner, aggiungendo: "Io sono entrato nel circuito quando Roger quasi non giocava più, mentre Rafa l’ho conosciuto un po’ di più. Ogni rivalità è diversa l’una dall’altra, io e Carlos siamo due persone molto normali, con dei valori come la famiglia. Abbiamo vinto gli ultimi tornei importanti e lui mi spinge sempre a dare il meglio, credo che questa sia la cosa più bella".

Questa dichiarazione evidenzia non solo la dimensione sportiva, ma anche quella umana e valoriale che lega i due giovani campioni.

L'auspicio per il rientro di Alcaraz e la sfida ai migliori

Un pensiero particolare è stato rivolto da Sinner al suo rivale spagnolo, Carlos Alcaraz, attualmente costretto ai box a causa di un infortunio al polso. "Ora sta passando un momento non facile, ma speriamo di rivederlo in campo il prima possibile, magari già a Roma", ha affermato il tennista azzurro, esprimendo un sincero augurio di pronta guarigione. La sua natura di competitor emerge chiaramente nelle parole successive: "Essendo un competitor, io spero che lui ci sia al Roland Garros. Quando vuoi vincere, vuoi farlo contro i migliori al mondo".

Sinner ha ribadito con forza l'importanza di misurarsi costantemente con i più forti per conferire il massimo valore alle proprie vittorie e per elevare il proprio livello di gioco.

Il significato dei Laureus Awards e il futuro della rivalità

La candidatura di Sinner ai Laureus Awards non è solo un riconoscimento personale, ma simboleggia il culmine di una stagione eccezionale e il frutto del lavoro instancabile svolto in sinergia con il suo team. Riguardo alla sua rivalità con Alcaraz, Sinner ha sottolineato come essa sia ancora nelle fasi iniziali, con ampi margini di sviluppo nel corso del tempo. "La rivalità tra Federer e Nadal è durata più di 15 anni, noi abbiamo appena iniziato e quindi può ancora succedere di tutto", ha osservato, proiettando uno sguardo ottimistico sul futuro.

L'auspicio di Sinner è quello di poter continuare a confrontarsi ai massimi livelli con i migliori atleti del circuito, mantenendo sempre saldi i valori fondamentali come la famiglia e la sportività, elementi che, a suo dire, arricchiscono e rendono unica ogni sfida.