La SIS Roma ha conquistato la vetta della classifica di Serie A1 femminile di pallanuoto, superando il Rapallo in trasferta con un netto 18-14. La vittoria, ottenuta nella 17ª giornata del campionato, proietta momentaneamente le capitoline al primo posto, consolidando la loro posizione tra le squadre di punta della stagione.

Il match, disputato davanti a circa 250 spettatori, ha visto un inizio promettente per le liguri, che hanno chiuso il primo quarto in vantaggio per 3-2. Tuttavia, la formazione romana ha saputo reagire con determinazione, ribaltando il punteggio e portandosi in vantaggio 7-6 già a metà gara.

Il terzo periodo si è rivelato cruciale per le sorti dell'incontro: la SIS Roma ha imposto un parziale devastante di 9-3, che ha permesso di allungare significativamente il divario, arrivando all'ultimo intervallo sul 16-9. Nonostante un tentativo di rimonta del Rapallo nell'ultima frazione, che ha reso il passivo meno pesante, il risultato finale ha confermato la superiorità della squadra ospite.

Dettagli e protagoniste dell'incontro

Tra le fila del Rapallo, si sono distinte per le realizzazioni R. Bianconi con cinque reti, seguita da B. Cabona e S. Willemsen, entrambe autrici di tre gol. Per la SIS Roma, le migliori marcatrici sono state M. Schaap con quattro reti, S. Hearn con tre, e E. Zaplatina e C.

Ranalli con due gol ciascuna. La squadra allenata da Capanna ha mostrato una notevole solidità difensiva e una gestione efficace dei momenti chiave della partita.

La gara è stata caratterizzata da diverse espulsioni per limite di falli: Marcialis (Rapallo) nel terzo tempo, Co’ (Rapallo), Ranalli (SIS Roma) e Carosi (SIS Roma) nel quarto. Sul fronte delle superiorità numeriche, il Rapallo ha concretizzato sette delle quindici occasioni a disposizione, aggiungendo tre rigori, mentre la SIS Roma ha realizzato quattro gol su nove tentativi, anch'essa con tre rigori. Da segnalare, inoltre, la parata di Santapaola (Rapallo) su un rigore calciato da Giustini nel terzo tempo.

Classifica aggiornata della Serie A1

Con i tre punti conquistati, la SIS Roma balza a 41 punti, posizionandosi davanti a L’Ekipe Orizzonte (39 punti) e al Rapallo Pallanuoto (38 punti). Seguono in classifica la Pallanuoto Trieste con 30 punti, la Smile Cosenza Pallanuoto con 25, il Plebiscito Padova con 24, l'AGN Energia Bogliasco 1951 con 19, la Brizz Nuoto con 9, il Nautilus Civitavecchia con 6 e la Iren Tauride Locatelli Genova con 0 punti. È importante notare che alcune squadre presentano una partita in più rispetto alle dirette concorrenti.

Questa vittoria rafforza l'immagine della SIS Roma come una delle formazioni più solide e competitive del campionato di Serie A1 femminile. La sua performance è stata ulteriormente evidenziata dal recente successo per 17-6 contro la Smile Cosenza.

La profondità del roster e l'abilità nel gestire le fasi cruciali degli incontri si confermano i principali punti di forza della compagine capitolina, che ora può guardare con rinnovata fiducia ai prossimi impegni stagionali.