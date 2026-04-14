La sciatrice Sofia Goggia ha offerto un'analisi approfondita della sua stagione agonistica appena conclusa, delineando un quadro complesso ma ricco di soddisfazioni. Durante il FISI Media Day a Milano, l'atleta ha descritto l'annata come “piena di difficoltà”, ma ha enfatizzato la sua notevole capacità di gestione mentale, un fattore determinante per superare i momenti più ardui.

Un episodio chiave menzionato da Goggia è stata la discesa libera alle Olimpiadi. Pur riconoscendo la possibilità di aver commesso alcuni errori tecnici, ha sottolineato come la sua reazione e il suo approccio mentale abbiano reso quella giornata “estremamente positiva per come l’ho gestita mentalmente”.

Questa prospettiva evidenzia la sua forza interiore nel trasformare le sfide in opportunità di crescita personale e sportiva.

Bilancio tra aspettative e successi concreti

Nonostante le elevate aspettative che la circondavano in ben tre diverse discipline e la consapevolezza che “tante cose non sono andate per il verso giusto” durante il percorso stagionale, la campionessa ha fermamente dichiarato che il bilancio finale non può essere etichettato come negativo. La chiusura dell'annata con una prestigiosa medaglia olimpica e la conquista di una Coppa del Mondo di specialità rappresentano, infatti, traguardi di assoluto rilievo nel panorama sciistico internazionale.

Goggia ha ammesso con trasparenza che la stagione è stata “per certi versi sotto le aspettative”, soprattutto se confrontata con l'alto livello di sci espresso costantemente negli allenamenti in tre diverse discipline, un potenziale che non sempre è riuscita a replicare pienamente nelle competizioni ufficiali.

Tuttavia, ha prontamente aggiunto una riflessione importante, affermando che “le stagioni deludenti sono altre”, un modo per ridimensionare qualsiasi percezione di un'annata fallimentare e per mettere in prospettiva i risultati ottenuti.

La conquista di una medaglia olimpica, seppur di bronzo, e di una “bellissima Coppa del Mondo di Super G” sono stati definiti da Goggia come “qualcosa di molto bello e molto valoriale”. L'atleta si è detta molto contenta di quanto è riuscita a ottenere sul campo, pur mantenendo una visione realistica e ambiziosa. Ha riconosciuto che “sarebbe potuto essere di più”, un'affermazione che, lungi dall'essere un rimpianto, si configura come un potente stimolo e una fonte di motivazione costante per i suoi obiettivi futuri.