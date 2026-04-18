Sofia Raffaeli ha concluso al sesto posto il concorso generale individuale nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, svoltasi a Baku. La competizione ha visto il trionfo della giovane ucraina Taisiia Onofriichuk, che si è imposta nell’all-around.

La fuoriclasse marchigiana non è riuscita a salire sul podio, chiudendo la gara con un punteggio complessivo di 111.100. Questo risultato segna un passo indietro rispetto alla sua precedente performance nella tappa d’apertura a Sofia, dove aveva conquistato il terzo posto nell’all-around, dimostrando allora grande solidità e continuità.

La performance di Raffaeli e la classifica finale

Nella prima metà di gara, Sofia Raffaeli si era posizionata al sesto posto provvisorio, ottenendo 27.900 punti con le clavette e 27.000 con il nastro. Successivamente, si è cimentata con il cerchio, totalizzando 28.950, e con la palla, con un punteggio di 27.250. Nonostante gli sforzi, la ginnasta italiana non è riuscita a recuperare terreno nei confronti delle avversarie, rimanendo lontana dalla zona podio.

Il suo punteggio finale di 111.100 l'ha collocata in sesta posizione, a circa tre punti dal podio. La tappa di Baku non ha visto la conferma della sua tradizione favorevole su questa pedana, dove in passato aveva ottenuto importanti successi.

Il trionfo di Onofriichuk e il podio

Il concorso generale individuale è stato dominato da Taisiia Onofriichuk, che ha conquistato la vittoria con un eccellente punteggio di 115.650. Per l'atleta ucraina si tratta di un importante bis, avendo già trionfato nella tappa d'apertura del circuito.

Al secondo posto si è classificata la tedesca Darja Varfolomeev, che ha ottenuto 114.750 punti. La Varfolomeev è la campionessa olimpica di Parigi 2024 e l'attuale campionessa del mondo. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla bulgara Stiliana Nikolova con 114.050 punti.

A seguire, in quarta e quinta posizione, si sono piazzate rispettivamente l'uzbeka Takhmina Ikromova con 112.550 punti e la russa Sofiia Ilteriakova con 111.400 punti, precedendo di poco la Raffaeli.

I prossimi impegni: le finali di specialità

La giornata di domenica 19 aprile sarà dedicata alle finali di specialità, prove che non rientrano nel programma olimpico, il quale prevede esclusivamente il concorso all-around. In queste finali, Sofia Raffaeli sarà protagonista con il cerchio, la palla e il nastro.

Anche Tara Dragas prenderà parte alle competizioni, cimentandosi con le clavette. La Dragas ha concluso il concorso generale individuale al tredicesimo posto, totalizzando 106.400 punti, con i seguenti parziali: 24.500 al cerchio, 27.050 alla palla, 28.800 con le clavette e 26.050 con il nastro.