La Federazione Italiana Pesistica ha ufficializzato la lista dei dieci atleti che avranno l'onore di rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei di sollevamento pesi 2026. L'importante rassegna continentale si terrà nella città di Batumi, in Georgia, e vedrà le competizioni svolgersi da domenica 19 a domenica 26 aprile. Questo appuntamento non è solo il primo grande evento internazionale della stagione agonistica, ma riveste anche un ruolo significativo come tappa intermedia nel percorso di qualificazione olimpica che culminerà con i Giochi di Los Angeles 2028.

La delegazione azzurra, attentamente selezionata e guidata dal direttore tecnico Sebastiano Corbu, sarà affiancata da un esperto staff tecnico composto da Gonario Corbu, Sergio Mannironi, Raffaele Navarino e Mirco Scarantino. La squadra si presenta con una formazione bilanciata, che include due atleti nella categoria maschile e ben otto atlete in quella femminile. Per quanto riguarda gli uomini, sono stati confermati Sergio Massidda, che gareggerà nella categoria 65 kg, e Cristiano Ficco, impegnato nella categoria 88 kg. La compagine femminile è composta da Giulia Imperio (48 kg), Celine Delia (53 kg), Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (63 kg), Chiara Piccinno (63 kg), Giulia Miserendino (69 kg), Genna Toko Kegne (77 kg) e Sara Dal Bò (86 kg), pronte a dare il massimo per i colori italiani.

Le dichiarazioni del presidente e l'inizio delle sfide

Il presidente federale Alberto Miglietta ha voluto esprimere il suo profondo ottimismo e la sua piena fiducia nelle capacità della squadra. “Incontrando i ragazzi prima della partenza mi sono reso conto di essere di fronte ad atleti seri, motivati e determinati ad affrontare questo importante impegno continentale. Vedendoli così sorridenti e sereni, mi sono reso conto che abbiamo dei veri Atleti con la A maiuscola, seri e format”, ha dichiarato Miglietta, sottolineando la preparazione e lo spirito degli atleti. L’esordio per gli azzurri è atteso fin dal primo giorno di competizioni, ovvero domenica 19 aprile. In questa giornata inaugurale, Giulia Imperio e Celine Delia saranno le prime a salire sulla pedana, gareggiando rispettivamente nel gruppo A delle categorie –48 kg e –53 kg, dando il via alla spedizione italiana.

Un equilibrio tra esperienza e nuove energie

La composizione della squadra italiana si distingue per un sapiente mix tra l'esperienza di atleti già affermati e il dinamismo di giovani talenti emergenti. Oltre ai nomi di spicco come Sergio Massidda, Giulia Imperio e Giulia Miserendino, che portano con sé un bagaglio di competizioni internazionali, un'attenzione particolare è rivolta a Genna Toko Kegne. Quest'ultima vanta già nel suo palmarès due titoli europei consecutivi conquistati nella categoria –76 kg, dimostrando un potenziale eccezionale. Al suo fianco, Sara Dal Bò si prepara a vivere un momento significativo, facendo il suo debutto assoluto a livello senior in un evento di tale portata.

La presenza di atlete come Noemi Filippazzo, Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, che completano la rosa, evidenzia la profondità e la competitività del gruppo azzurro. L’edizione 2026 dei Campionati Europei assume inoltre un valore di transizione strategica, in quanto precede l'introduzione delle nuove categorie di peso stabilite dalla IWF, che entreranno in vigore a partire dal 1° agosto. Questa riorganizzazione è un passaggio fondamentale in vista delle future sfide olimpiche di Los Angeles 2028.