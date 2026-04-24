Maria Sharapova ha recentemente chiarito le ragioni della sua scelta di Serena Williams come unica persona in grado di introdurla nella International Tennis Hall of Fame. L'ex campionessa ha condiviso questi dettagli durante un incontro al TIME100 Summit di New York City, enfatizzando il profondo rispetto e il legame unico che le unisce, ritenendo Serena l'unica figura adatta a quel momento.

Una rivalità trasformata in rispetto

Sharapova ha ricordato i momenti durissimi e le vittorie memorabili che hanno caratterizzato la loro storica rivalità in campo.

Ha dichiarato: «I have had some of the toughest moments and some of the biggest victories on the court here with Serena, and, at the end of the day, we have so much deep respect for each other, and there was no one that I see, other than her, up on stage». Questa affermazione sottolinea come solo Serena potesse incarnare il significato profondo di un tale riconoscimento per la sua carriera straordinaria.

Un'amicizia nata oltre il campo

L'ex tennista ha narrato l'evoluzione del loro rapporto, rivelando di aver contattato Serena con un semplice messaggio. La risposta è stata una telefonata di oltre un'ora, durante la quale hanno discusso di carriere, vite personali, figli e attività imprenditoriali, toccando l'argomento della Hall of Fame solo negli ultimi cinque minuti.

«We spoke for over an hour. We didn’t even touch upon the Hall of Fame until the last 5 minutes. We talked about our careers, our lives, our children, our businesses», ha raccontato Sharapova, evidenziando come il loro legame sia ora fondato su una profonda amicizia e stima reciproca, ben oltre la competizione sportiva.

La sorpresa di Serena alla cerimonia

La partecipazione di Serena alla cerimonia è stata preparata con grande cura e mantenuta nel più stretto riserbo. Serena ha condotto interviste e preso appunti in anticipo per il suo discorso. L'elemento sorpresa è stato totale: «Nobody knew — not even my father who was sitting right next to me — before she came on stage», ha rivelato Sharapova, descrivendo l'effetto sorpresa che ha amplificato l'emozione del momento, rendendolo ancora più indimenticabile e significativo per entrambe le campionesse del tennis.

Il contesto della celebrazione

La cerimonia di introduzione di Sharapova nella International Tennis Hall of Fame si è tenuta a Newport, Rhode Island, il 23 agosto 2025. L'apparizione inaspettata di Serena Williams sul palco ha generato grande commozione tra il pubblico presente. Nel suo intervento, Serena ha definito Sharapova «former rival, former fan and forever friend», evidenziando come la sua presenza fosse un tributo sincero a una carriera straordinaria e a una rivalità che ha spinto entrambe le atlete a raggiungere l'eccellenza nel tennis mondiale. Nel suo discorso di accettazione, Sharapova ha ringraziato Serena per averla motivata e per aver contribuito a far emergere il meglio di lei, descrivendo quel momento come «un regalo» e un simbolo tangibile della trasformazione del loro rapporto da avversarie agguerrite a amiche leali.