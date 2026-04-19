Le spadiste azzurre hanno concluso anzitempo la loro partecipazione al Grand Prix 2025-2026 di Budapest, non riuscendo a superare lo scoglio dei sedicesimi di finale. La spedizione italiana nella capitale ungherese non è riuscita a eguagliare la performance dei colleghi della categoria maschile, né tantomeno a portare alcuna atleta nella prestigiosa top 16. Nonostante la presenza di ben sette rappresentanti nel tabellone principale, il bilancio finale si è rivelato al di sotto delle aspettative, con tutte le atlete eliminate prima degli ottavi di finale.

Le singole sfide hanno delineato un quadro di uscite premature. Alberta Santuccio è stata eliminata dalla neutrale Hana Bekmurzova con il punteggio di 15-13, in un assalto che l’ha vista cedere nel finale. Rossella Fiamingo ha ceduto di misura alla cinese Li Shanshan per 11-10, in un incontro combattuto fino all’ultima stoccata. Alessandra Bozza si è dovuta arrendere alla sudcoreana Sera Song con un netto 15-2, mentre Roberta Marzani è stata sconfitta dall’altra sudcoreana Taehee Lim per 15-6.

Ancor prima dei sedicesimi, altre azzurre avevano già salutato la competizione. Giulia Rizzi aveva lasciato la gara già al primo turno, battuta dalla padrona di casa Lotti Horvath per un perentorio 15-1.

Anche Sara Maria Kowalczyk è uscita prematuramente, superata dalla lettone Sofia Prosino per 15-11. Infine, Lucrezia Paulis è stata eliminata da Shanshan Li, la stessa che ha fermato Fiamingo, con il punteggio di 10-9, chiudendo così la corsa delle italiane.

Il percorso delle azzurre fino al tabellone principale

Nonostante l’esito finale, il contingente italiano aveva comunque raggiunto il tabellone principale con sette atlete, frutto di un mix di esperienza consolidata e nuove energie. Lucrezia Paulis e Alessandra Bozza avevano ottenuto la qualificazione diretta grazie a una fase a gironi impeccabile, che aveva permesso loro di evitare i turni preliminari più insidiosi. Le altre quattro, ovvero Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk, avevano invece avuto accesso diretto alla fase finale in virtù del loro ranking internazionale.

A completare il “settebello” italiano era stata Roberta Marzani, la quale aveva conquistato il pass dopo una serie di assalti combattuti e gestiti con determinazione nei turni eliminatori diretti. Questa presenza massiccia nel tabellone principale aveva alimentato le speranze di un risultato di prestigio, poi purtroppo disattese dall’andamento della competizione.

Prossimi appuntamenti per la spada femminile

Il prossimo appuntamento per la spada femminile sarà a Medellin, in Colombia, dove si disputerà un’altra tappa valida per il Grand Prix. La gara è in programma da venerdì 8 a domenica 10. Il movimento italiano della spada femminile, pur non avendo raggiunto la top 16 a Budapest, conferma comunque una presenza consistente nelle fasi principali delle competizioni internazionali, come dimostrato dalla qualificazione di sette atlete al tabellone principale.

La solidità del gruppo e la capacità di unire veterane di comprovata esperienza e giovani promesse restano punti di forza su cui lavorare intensamente in vista dei prossimi impegni. L’obiettivo sarà capitalizzare questa base solida per trasformare la partecipazione in risultati concreti e ambiziosi sui palcoscenici internazionali.