Il palinsesto sportivo di giovedì 16 aprile si presenta ricco e variegato, con eventi in diretta su Sky, Rai, SuperTennis e piattaforme streaming dedicate.

Tennis: gli italiani protagonisti

Nel torneo ATP 500 di Barcellona, due italiani saranno impegnati negli ottavi di finale: Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev nel secondo match dalle 11.00 (non prima delle 13.30); Lorenzo Musetti giocherà il terzo match, dalle 11.00 (non prima delle 16.00), contro Corentin Moutet. Nel WTA 250 di Rouen, Elisabetta Cocciaretto sarà in campo nel terzo match degli ottavi, dalle 11.30, contro la qualificata ucraina Veronika Podrez.

Non sono previsti italiani in singolare all’ATP 500 di Monaco di Baviera e nel WTA 500 di Stoccarda.

Altri appuntamenti sportivi

La giornata inizia alle 8.00 con le eliminatorie di judo agli Europei di Tbilisi (categorie femminili -48 kg e -52 kg; maschili -60 kg e -66 kg) in streaming. Alle 10.00 si svolgono le eliminatorie della terza giornata dei Campionati Italiani di nuoto (senza copertura TV/streaming). Alla stessa ora, Italia-Slovenia negli Europei maschili a squadre di squash di Terza Divisione in streaming.

Alle 11.00, gli ottavi dell'ATP 500 Monaco di Baviera e ATP 500 Barcellona saranno su Sky Sport Tennis e piattaforme streaming. Dalle 11.30, gli ottavi del WTA 250 Rouen su SuperTennis HD e piattaforme streaming.

Alle 12.30, gli ottavi del WTA 500 Stoccarda su SuperTennis HD e piattaforme streaming. Il ciclismo con la terza tappa di O Gran Camiño partirà alle 13.20 (15.30 su Eurosport 1 HD e piattaforme streaming). Alle 14.00 torna il judo con il final block delle categorie mattutine su Rai Sport HD e piattaforme streaming. Alle 14.30 la prima prova dei Campionati Italiani salto ostacoli in streaming.

In serata, alle 18.00, le finali della terza giornata dei Campionati Italiani di nuoto saranno trasmesse da Rai Sport HD e piattaforme streaming. Alle 18.45 si giocano due partite di calcio: Celta Vigo–Friburgo (Europa League) su Sky Sport Calcio e piattaforme streaming; e AZ Alkmaar–Shakhtar Donetsk (Conference League) su Sky Sport Arena e piattaforme streaming.

Il basket europeo è protagonista: alle 20.05, Maccabi Tel Aviv–Virtus Bologna (Eurolega) su Sky Sport Max e piattaforme streaming; alle 20.15, Olympiacos–Olimpia Milano (Eurolega) su Sky Sport Basket e piattaforme streaming. Alle 20.30 la gara-tre del secondo turno play-out di Serie A1 femminile tra Brixia e Battipaglia in streaming.

Alle 21.00, in contemporanea, diversi incontri di calcio: Diretta Gol Europa e Conference League su Sky Sport 251 e piattaforme streaming. Per l'Europa League: Aston Villa–Bologna su Sky Sport Uno e piattaforme streaming; Nottingham Forest–Porto su TV8 HD, Sky Sport Calcio e piattaforme streaming; Betis Siviglia–Braga su Sky Sport 255 e piattaforme streaming. Per la Conference League: Fiorentina–Crystal Palace su Sky Sport Arena e piattaforme streaming.

Il palinsesto di Rai Sport HD

Sul canale Rai Sport HD, la programmazione include alle 6.00 il programma corto degli ISU World Synchronized Championships 2026 da Salisburgo, seguito alle 7.00 da TG Sport Mattina e alle 7.30 dalla finale di Serie A1 femminile 2025/2026 tra Milano e Conegliano (gara due). Alle 10.00 le finali della seconda giornata dei Campionati Italiani Primaverili da Riccione; alle 12.00 il quarto di finale di Eurolega femminile 2025/2026.

Nel pomeriggio, alle 14.00, le finali della prima giornata degli Europei Senior 2026 da Tbilisi; alle 16.30 il programma libero degli ISU World Synchronized Championships da Salisburgo; alle 17.55 le finali della terza giornata dei Campionati Italiani Primaverili da Riccione. In serata, alle 20.00, Radiocorsa; alle 21.00 EuroLega Donne 2025/2026, quarto di finale tra Girona e Venezia; alle 23.15 Reparto Corse; alle 23.45 TG Sport Notte.