La giornata di lunedì 13 aprile si preannuncia ricca di appuntamenti per gli amanti dello sport, con un palinsesto televisivo e in streaming che spazia dal tennis internazionale al calcio, includendo anche basket, hockey su ghiaccio e snooker. Dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, gli appassionati potranno seguire una vasta gamma di eventi, culminando con il posticipo di Serie A tra Fiorentina e Lazio, che si annuncia come il momento clou della programmazione calcistica.

Il tennis internazionale e l'inizio dei campionati giovanili

La programmazione sportiva prende il via con il tennis, che fin dalle prime ore del mattino offre sfide di alto livello.

Gli spettatori potranno seguire i tornei ATP di Barcellona e Monaco di Baviera, con dirette disponibili su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, oltre che in streaming tramite SkyGo e Now. Per il circuito femminile, l'attenzione si sposta sul WTA di Stoccarda e sul torneo di Rouen, anch'essi trasmessi sui canali Sky dedicati.

Nel pomeriggio, il calcio giovanile entra in scena con il campionato Primavera. Alle ore 13:00, è in programma la sfida tra Verona e Lazio, seguita alle 15:00 da Torino-Cremonese e alle 17:00 da Milan-Atalanta. Tutti questi incontri saranno trasmessi in diretta su Sportitalia, offrendo un'ampia copertura delle future promesse del calcio italiano.

Calcio e basket animano il pomeriggio e la serata

La giornata prosegue con un'intensa programmazione calcistica e un importante appuntamento con la pallacanestro. Alle 18:00, gli appassionati di calcio internazionale potranno seguire il campionato croato con la partita Vukovar-Dinamo Zagabria, disponibile su Como TV. Poco dopo, la pallacanestro si ritaglia il suo spazio con la sfida tra Virtus Bologna e Cantù, valida per la 26ª giornata di Serie A, con diretta su Sky Sport Basket e streaming su LBATV, SkyGo e Now.

Dalle 20:30, il calcio di Serie C monopolizza l'attenzione con una serie di partite in contemporanea. Tra gli incontri in programma figurano Benevento-Cavese, Crotone-Catania (disponibile anche su Rai Sport e Sky Sport Arena), Picerno-Cosenza, Renate-Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi-Pro Patria.

Tutte queste sfide saranno trasmesse sui canali Sky dedicati e in streaming su SkyGo e Now, garantendo una copertura completa del campionato. In contemporanea, la Segunda División spagnola propone l'incontro Valladolid-Eibar, visibile su DAZN.

Il posticipo di Serie A e gli appuntamenti internazionali

Il momento più atteso della serata calcistica è fissato per le 20:45, con il posticipo di Serie A che vedrà affrontarsi Fiorentina e Lazio. Questa partita cruciale sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e disponibile anche sul canale 214 di Sky, rappresentando il fulcro della programmazione serale per gli appassionati del massimo campionato italiano. Il titolo originale dell'articolo evidenzia proprio questo match come il principale evento della giornata.

La chiusura della programmazione è affidata a due importanti incontri di calcio internazionale. Alle 21:00, la Premier League inglese propone la sfida tra Manchester United e Leeds, con diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Contemporaneamente, per la Liga spagnola, sarà possibile seguire l'incontro Levante-Getafe su DAZN, completando un'offerta calcistica davvero variegata.

Altri sport in evidenza: hockey e snooker

Oltre al calcio e al tennis, la giornata di lunedì 13 aprile riserva spazio anche ad altre discipline. Gli appassionati di hockey su ghiaccio potranno seguire i Mondiali femminili con la partita Italia-Slovacchia, in programma alle 12:30 e disponibile in streaming su FISG.tv. Per gli amanti del snooker, i Mondiali al Crucible Theatre di Sheffield iniziano a prendere forma, con le dirette trasmesse su Eurosport e Discovery+. Questo ricco e diversificato palinsesto conferma la varietà dell’offerta sportiva, permettendo a tutti gli appassionati di seguire le proprie discipline preferite in diretta tv e streaming.