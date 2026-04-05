La domenica del 5 aprile si annuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport, con un palinsesto eclettico che promette emozioni in tv e in streaming. La giornata sarà animata da una vasta gamma di discipline, dal tennis internazionale al ciclismo di alto livello, fino al calcio di Serie A e molte altre competizioni di rilievo, offrendo una copertura completa e diversificata.

Ciclismo e Tennis: Le Grandi Sfide

Tra gli eventi più attesi, il ciclismo catalizzerà l'attenzione con il prestigioso Giro delle Fiandre, proposto sia nella sua avvincente versione maschile che in quella femminile.

Gli uomini affronteranno un percorso impegnativo da Antwerp a Oudenaarde, esteso per 278,2 km, mentre le donne si misureranno su un circuito di 164,1 km con partenza e arrivo a Oudenaarde. La trasmissione di queste gare sarà assicurata su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Parallelamente, il tennis internazionale vivrà una giornata intensa: il Masters 1000 di Montecarlo con qualificazioni e primo turno, e le finali degli ATP 250 di Bucarest, Marrakech e Houston, oltre alle finali WTA di Charleston e Bogotá. Gli incontri saranno accessibili tramite Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV, SuperTennis HD e SuperTenniX, offrendo una copertura capillare per tutti gli amanti della racchetta.

Calcio: La Serie A e l'Appassionante Inter-Roma

Il calcio italiano si conferma protagonista assoluto con un calendario ricco di impegni per la Serie A. Tra le partite in programma spiccano Cremonese-Bologna alle 15.00 e Pisa-Torino alle 18.00. L'apice della serata sarà raggiunto alle 20.45 con il big match Inter-Roma, un confronto di grande intensità e decisivo per gli equilibri del campionato. Tutte queste sfide saranno disponibili su DAZN, con alcune opzioni di visione aggiuntive su Sky Sport Calcio e Sky Go. La programmazione calcistica si estende ben oltre i confini nazionali, includendo incontri di altri importanti campionati europei e sudamericani. Tra questi, la Bundesliga tedesca, la Liga spagnola, la Ligue 1 francese e la MLS statunitense offriranno una prospettiva internazionale agli spettatori.

Questa vasta copertura inizia già dalle prime ore del mattino con la MLS americana e prosegue fino a tarda sera con il campionato argentino. Oltre alla Serie A, anche le sfide di Serie B e dei principali campionati europei garantiranno una copertura continua per gli appassionati. La disponibilità su diverse piattaforme, tra cui DAZN, Sky, NOW e altri servizi, assicura la possibilità di seguire in diretta o in differita tutti gli eventi più attesi.

Altri Sport in Primo Piano: Dal Volley al Rugby

Oltre al grande calcio, il palinsesto domenicale propone un'ampia varietà di altre discipline. La pallavolo propone la semifinale di Superlega Verona-Civitanova, alle 18.00 su Rai Sport HD, Rai Play, DAZN e VBTV.

Il basket di Serie A vedrà scendere in campo Milano contro Reggio Emilia alle 17.00 (LBA TV) e la Virtus Bologna affrontare Venezia alle 20.00 (LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW), promettendo sfide avvincenti. Il rugby vede la Challenge Cup con Zebre Parma-Section Paloise alle 18.30 su EPCR TV. Infine, il tennistavolo offrirà le semifinali e le finali della World Cup di Macao, visibili sul canale YouTube ITTF World, completando un'offerta sportiva ricca e variegata per la domenica.