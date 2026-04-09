Roberto Pella, presidente Lega Ciclismo Professionistico e vicepresidente ANCI, ha presentato alla Camera dei Deputati "Sport Missione Comune 2026". L'iniziativa, promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) con ANCI, è strategica per piccoli Comuni e velodromi. Presenti Veronica Nicotra (segretario generale ANCI) e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Pella ha sottolineato la priorità degli impianti sportivi per i Comuni, definendo Sport Missione Comune uno strumento fondamentale di continuità e pianificazione.

I finanziamenti a tasso zero permettono agli enti locali di liberare risorse e investire nell’ammodernamento delle strutture, garantendo sicurezza, qualità e accessibilità.

Un impulso per i piccoli Comuni e il ciclismo

L’iniziativa è cruciale per i piccoli Comuni, dato l'esaurirsi delle risorse PNRR. È un’opportunità anche per il ciclismo, poiché i velodromi rientrano in questo strumento di pianificazione.

Veronica Nicotra ha ribadito il ruolo centrale del Credito Sportivo per i Comuni, evidenziando la necessità di investimenti per la qualità delle infrastrutture sportive e il loro valore sociale.

Investimenti e prospettive future

Il Ministro Andrea Abodi ha ricordato che lo sport è una missione comune, menzionando 1 miliardo e 600 milioni di euro mobilitati in tre anni per le infrastrutture sportive.

Antonella Baldino (AD di ICSC) ha specificato che Sport Missione Comune offre 250 milioni di nuova finanza per valorizzare il patrimonio sportivo, attivando oltre 600 milioni di nuovi investimenti.

In sintesi, l’iniziativa si conferma uno strumento chiave per la crescita e la modernizzazione degli impianti sportivi.