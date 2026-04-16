L'Italia ha compiuto un passo decisivo verso la promozione in Seconda Divisione agli Europei maschili a squadre di Terza Divisione 2026 di squash. Gli azzurri, testa di serie numero uno del torneo in corso a Kockelscheuer, in Lussemburgo, hanno superato la Croazia, settima forza del seeding, con un 3‑1 nei quarti di finale. Questa vittoria apre le porte alla semifinale di domani, dove la nazionale affronterà i padroni di casa del Lussemburgo, testa di serie numero quattro, in un incontro che deciderà il passaggio di categoria.

I risultati dei singoli match

La sfida contro la Croazia ha offerto momenti agonistici. Nel primo confronto, Nicolas Serna ha mostrato carattere, rimontando Martin Kegel e imponendosi per 3‑1 (3‑11, 11‑8, 11‑6, 11‑3) in 42 minuti. Meno fortunato Omar Zaki, che ha ceduto nettamente a Ivan Krznaric, sconfitto per 0‑3 (8‑11, 3‑11, 6‑11) in soli 26 minuti. La tensione è salita nel terzo incontro, dove Jacopo Luciano Rossi ha ingaggiato una dura battaglia contro Fabijan Đuran, prevalendo con un combattuto 3‑2 (11‑6, 7‑11, 8‑11, 11‑3, 11‑6) dopo 49 minuti. A completare il successo azzurro, Lorenzo Staurengo ha piegato Pablo Roko Medija con un 3‑1 (11‑2, 9‑11, 11‑2, 11‑2) in 31 minuti.

La semifinale per il ritorno in Cadetteria

Grazie a questo successo, l’Italia si è assicurata un posto in semifinale. Domani, la squadra azzurra si giocherà la promozione diretta in Seconda Divisione contro il Lussemburgo. L'obiettivo è un immediato ritorno in Cadetteria, dopo la retrocessione subita lo scorso anno, e la determinazione è forte.

Il percorso dell'Italia: dalla retrocessione alla possibile risalita

Il contesto di questa possibile promozione è significativo, considerando la retrocessione avvenuta lo scorso anno. Agli Europei a squadre 2025 di squash, l’Italia maschile era scesa in Terza Divisione dopo le gare disputate a Breslavia, in Polonia. Nonostante una vittoria per 4‑0 sulla Romania nel girone per il quinto‑ottavo posto, i risultati degli altri incontri non furono sufficienti a evitare la discesa. Ora, la squadra ha l'opportunità di riscattarsi e di riconquistare il proprio posto nella divisione superiore.