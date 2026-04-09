Il campione olimpico di marcia Massimo Stano si prepara con entusiasmo e curiosità al debutto della maratona di marcia, la nuova distanza che farà il suo ingresso ufficiale nei prossimi appuntamenti internazionali. L'atleta azzurro, tra i protagonisti più attesi, ha dichiarato: "Sono curioso di scoprire questa gara, sarà una novità per tutti". Introdotta da World Athletics, questa distanza rappresenta una sfida inedita, significativa sia sul piano tecnico che fisico.

Stano ha evidenziato come la preparazione per questa maratona richieda un approccio differente per gestione delle energie e strategia di gara.

"Dovremo adattarci e capire come affrontare al meglio questa nuova prova", ha aggiunto, sottolineando l'importanza di un lavoro specifico. La maratona di marcia sostituirà le precedenti distanze più lunghe e sarà integrata nei principalieventi internazionali, inclusi Mondiali e Olimpiadi.

Una svolta storica per la marcia

La decisione di introdurre la maratona di marcia è stata presa da World Athletics per rendere la disciplina più avvincente e accessibile al grande pubblico. Questa nuova distanza, simile alla maratona tradizionale, costituisce una svolta storica per la marcia, coinvolgendo atleti e tecnici in una fase di transizione. Stano, noto per la sua capacità di adattamento, si dichiara pronto ad affrontare questa sfida con determinazione e spirito di squadra.

I Mondiali a squadre di Brasilia: il debutto delle nuove distanze

Il debutto ufficiale della maratona di marcia, insieme all'introduzione di ulteriori nuove distanze, avverrà ai prossimi Mondiali di marcia a squadre, in programma a Brasilia. L'evento segnerà l'inizio di una nuova era per la disciplina, con la partecipazione dei migliori specialisti mondiali. La scelta di Brasilia sottolinea la volontà di promuovere la marcia a livello globale. Gli atleti dovranno misurarsi con prove inedite, che richiederanno nuove strategie e una preparazione mirata. La curiosità e la volontà di mettersi alla prova accomunano molti, incluso Stano, punto di riferimento per la squadra italiana.

Questa maratona di marcia, oltre a rappresentare una novità tecnica, fungerà da banco di prova cruciale per valutare l'adattamento degli atleti a nuove regole e condizioni ambientali. L'attenzione sarà focalizzata non solo sui risultati, ma anche sulle strategie adottate per affrontare una distanza che potrebbe ridefinire il volto della marcia internazionale nei prossimi anni.