Il tema della sicurezza in Formula 1 è tornato prepotentemente al centro del dibattito dopo il recente Gran Premio del Giappone. Un incidente che ha visto protagonisti Oliver Bearman e Franco Colapinto ha riacceso i riflettori sulle criticità del nuovo regolamento tecnico introdotto quest'anno dalla FIA, in particolare per quanto concerne le strategie di ricarica energetica delle monoposto.

A Suzuka, durante la competizione, Oliver Bearman, al volante della sua Haas, si è trovato in una situazione di potenziale pericolo: l'Alpine di Franco Colapinto era quasi ferma in pista, a causa di una strategia di ricarica energetica differente.

Il giovane pilota britannico è riuscito a evitare un impatto diretto con la vettura dell'argentino, ma ha comunque urtato le barriere ad alta velocità. Sebbene l'incidente non abbia causato conseguenze gravi, l'episodio ha immediatamente alimentato le polemiche tra piloti e team riguardo le condizioni di sicurezza garantite dal nuovo assetto regolamentare.

Le richieste di intervento di Andrea Stella

Tra le figure più autorevoli ad esprimere preoccupazione vi è Andrea Stella, Team Principal della McLaren. L'ingegnere italiano ha evidenziato come i rischi intrinseci alle nuove normative fossero già stati segnalati in precedenza. «Abbiamo detto già durante i test che all’ordine del giorno della FIA avrebbero dovuto esserci alcuni aspetti del regolamento 2026 che dovrebbero essere migliorati», ha dichiarato Stella.

Ha inoltre sottolineato come l'incidente di Bearman non sia stato un evento inaspettato, considerando l'elevata differenza di velocità che può generarsi tra monoposto con diverse strategie di ricarica: «Per quanto riguarda l’incidente che ha coinvolto Oliver, non è una sorpresa che la velocità di avvicinamento sia così elevata quando una vettura è in ricarica e l’altra sta accelerando».

Il Team Principal della McLaren ha rafforzato il suo appello con un monito chiaro: «Non vogliamo aspettare che le cose accadano per mettere in atto delle azioni, e a Suzuka qualcosa è successo. Abbiamo la responsabilità di intervenire con misure di sicurezza necessarie e opportune». Le sue dichiarazioni rispecchiano la crescente inquietudine all'interno del paddock e la pressante richiesta di un'azione rapida da parte della Federazione, al fine di prevenire che episodi analoghi possano sfociare in conseguenze ben più serie in futuro.

Le istanze di piloti e team per la sicurezza

La questione della sicurezza, intrinsecamente legata alle nuove strategie di ricarica energetica, non è affatto recente. Già prima dell'avvio del Mondiale, sia i piloti che i team avevano manifestato alla Federazione le loro profonde perplessità. L'incidente verificatosi a Suzuka ha, di fatto, evidenziato in modo inequivocabile l'urgenza di una revisione di specifici aspetti tecnici, indispensabile per assicurare che le significative differenze di velocità tra le vetture, in determinate condizioni, non si traducano in rischi eccessivi per i protagonisti in pista.

L'attuale pausa forzata nel calendario offre alla FIA un'occasione cruciale per una riflessione approfondita e per l'implementazione di correttivi mirati.

La responsabilità di garantire la sicurezza dei piloti rimane una priorità inderogabile, come enfaticamente ribadito da Stella e da numerosi altri esponenti del paddock. È fondamentale che la Formula 1 possa proseguire il suo percorso di evoluzione tecnologica e sportiva senza mai compromettere l'incolumità dei suoi atleti.