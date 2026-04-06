Il Como rallenta la sua corsa in Serie A, fermandosi a Udine con un pareggio a reti inviolate contro l'Udinese. La sfida di Pasquetta, conclusasi sullo 0-0, ha interrotto la striscia di cinque vittorie consecutive dei lariani, un risultato che frena le ambizioni della squadra di Fabregas.

La partita: un ritmo compassato e poche emozioni

Al Bluenergy Stadium, la gara si è svolta con un ritmo compassato e ha offerto poche vere emozioni. Entrambe le formazioni hanno faticato a trovare la via del gol, chiudendo l'incontro senza acuti significativi. Il primo tempo, pur equilibrato, ha regalato un brivido nel finale, ma la ripresa non ha modificato il copione, mantenendo il risultato bloccato sullo zero a zero.

Le occasioni del primo tempo

La prima vera chance del match è arrivata per il Como: Da Cunha si è liberato sulla sinistra e ha servito Douvikas, la cui conclusione è stata neutralizzata da una decisiva smanacciata bassa di Okoye. Poco dopo, l'Udinese ha sfiorato il vantaggio con un diagonale di Ehizibue che ha generato una mischia in area, risolta a un metro dalla porta da Diego Carlos, il quale ha smorzato la conclusione di Karlstrom. Sul tramonto della prima frazione, Kamara ha provato a scavalcare Butez con uno scavetto, ma il portiere si è rifugiato in angolo.

La ripresa e i tentativi di sblocco

La seconda metà di gioco è iniziata senza cambi, ma al nono minuto Douvikas ha nuovamente impegnato Okoye con un diagonale, bloccato in tuffo dal portiere.

Per dare una scossa alla squadra, Fabregas ha optato per un triplice cambio, inserendo Vojvoda, Baturina e Sergi Roberto, con Diao che è passato al ruolo di centravanti e Nico Paz a supporto. L'allenatore dell'Udinese, Runjaic, ha risposto con Miller per Piotrowski, seguito dagli ingressi di Arizala e Guye al posto di Ekkelenkamp e Kamara.

Nonostante i cambi, il risultato non si è sbloccato. Sergi Roberto ha avuto una buona chance di testa, ma la sua incornata è terminata di poco alta. Il Como ha tentato il tutto per tutto, inserendo anche Morata per un Diao apparso spento. Nel finale, Kempt si è immolato su Zaniolo, pronto a colpire a botta sicura. L'occasione più nitida del match è capitata a Vojvoda al 42', pescato da un lancio di 60 metri di Butez alle spalle della difesa avversaria, ma il suo pallonetto si è spento mestamente sul fondo.

Il primo vero caldo primaverile ha sconsigliato alle due formazioni un classico assalto finale.

Conseguenze in classifica per Como e Udinese

Il pareggio frena il Como, che ora deve guardarsi le spalle dal ritorno della Juventus e anche da quello, ancora possibile, di Roma e Atalanta. Per l'Udinese, invece, il punto conquistato è un buon modo per proseguire il cammino verso quota 50, mantenendo nel mirino le formazioni che occupano la parte sinistra della classifica. La squadra di Runjaic ha scelto Zaniolo come falso nove per sostituire lo squalificato Davis, affiancato da Atta ed Ekkelenkam, mentre Fabregas ha proposto Diao, Caqueret e Paz alle spalle del bomber Douvikas.