Il VakifBank Istanbul ha compiuto un passo decisivo verso la conquista della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. La formazione guidata da coach Giovanni Guidetti ha superato il Fenerbahce Istanbul in gara-3 con il punteggio di 3-1 (19-25, 25-19, 25-18, 25-23), portandosi così sul 2-1 nella serie finale. Un successo che avvicina le campionesse in carica a un solo trionfo dalla conferma sul trono anatolico, grazie anche alle prestazioni eccezionali di Marina Markova e Tijana Boskovic.

L'incontro ha preso il via con un primo set dominato dal Fenerbahce, che ha imposto la propria superiorità sia al servizio che in attacco, chiudendo il parziale sul 25-19.

Tuttavia, a partire dal secondo set, l'inerzia della partita è cambiata radicalmente. Il VakifBank ha ritrovato un maggiore equilibrio in ricezione e una notevole continuità offensiva, ribaltando completamente lo scenario. Protagoniste assolute di questa inversione di tendenza sono state la schiacciatrice russa Marina Markova, autrice di ben 30 punti (con 7 muri, 2 ace e un impressionante 68% in attacco), e l’opposto serbo Tijana Boskovic, che ha contribuito con 21 punti. Il VakifBank ha così pareggiato i conti vincendo il secondo set per 25-19 e ha poi preso il controllo definitivo nel terzo parziale, chiuso sul 25-18, evidenziando una solida prestazione a muro e una maggiore efficacia al servizio.

Dettagli del match e statistiche chiave

Il quarto set si è rivelato il più avvincente e combattuto dell'intera sfida, con le due squadre che si sono affrontate punto a punto fino alle battute finali. Sul punteggio di 23-22, è stata Marina Markova a siglare il set point per il VakifBank. Nonostante l'annullamento della prima occasione da parte di Arina Fedorovtseva per il Fenerbahce, è stata Tijana Boskovic a mettere a segno il punto decisivo, chiudendo il parziale sul 25-23 e consegnando la vittoria alle padrone di casa. Il Fenerbahce, allenato da Marcello Abbondanza e reduce dal successo in gara-2, ha cercato di reagire ma ha pagato la mancanza di continuità offensiva nei momenti cruciali della gara.

Analizzando le prestazioni individuali, per il Fenerbahce la palleggiatrice Alessia Orro ha messo a referto quattro punti, mentre la bomber turca Melissa Vargas si è fermata a 17 punti (con un 39% in attacco) e la schiacciatrice russa Arina Fedorovtseva ha chiuso con 21 punti. A questi si aggiungono gli 11 punti di Eda Erdem. Tuttavia, la squadra non è riuscita a mantenere la brillantezza e la continuità mostrate nel primo set. Le statistiche di squadra sottolineano la superiorità del VakifBank in alcuni fondamentali chiave: la formazione di Guidetti ha concluso la partita con il 40% in attacco, ben 14 muri e 10 ace. Il Fenerbahce, pur registrando un 44% offensivo, ha totalizzato solo 6 muri e ha commesso 14 errori al servizio, fattori che hanno pesato sull'esito finale.

Prossima sfida: il VakifBank a un passo dal titolo

Con il vantaggio di 2-1 nella serie, il VakifBank Istanbul si trova ora a un solo successo dalla conquista del titolo della Sultanlar Ligi. La prossima occasione per chiudere i conti sarà in gara-4, in programma giovedì 16 aprile alle ore 18.00 italiane. Per il Fenerbahce, invece, la posta in gioco è altissima: la squadra dovrà ritrovare la necessaria precisione e continuità per allungare la finale a gara-5 e mantenere vive le speranze di aggiudicarsi il campionato. Dopo essere stato eliminato nei quarti di finale della Champions League e aver perso la semifinale della Coppa di Turchia, la pressione è ora tutta sulle spalle di Alessia Orro e delle sue compagne, chiamate a una reazione immediata per non vedere sfumare l'obiettivo stagionale.