Splende il fresco talento di Paul Seixas nella cronometro di Bilbao, che oggi ha aperto il Giro dei Paesi Baschi di ciclismo. Su un percorso di 13 chilometri, molto tecnico e difficile, Seixas ha fatto una netta differenza su un lotto di avversari di grande qualità, confermando di essere già tra i corridori più forti del gruppo nonostante i suoi 19 anni. Tra gli altri protagonisti più attesi hanno limitato i danni Roglic e Lipowitz, mentre sia Del Toro che Ayuso e Tiberi hanno pagati dei passivi molto pesanti.

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El francés rebaja en 28 segundos el crono de Roglic y se pone primero a la espera de Ayuso y Del Toro.#itzulia2026 pic.twitter.com/K4CNdquYfJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 6, 2026

Seixas davanti a tutti gli intermedi

La cronometro di Bilbao, prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, si è svolta su un percorso molto articolato, con una salita di un paio di chilometri in partenza, un tratto molto veloce e poi una rampa impegnativa per raggiungere il traguardo. Paul Seixas è partito presto, ha fatto segnare il miglior parziale in cima alla salita, ma ha continuato a guadagnare anche nel tratto centrale, per poi aggredire l'ultimo strappo e far segnare un tempo stratosferico.

Al termine di una prova impeccabile, il francese della Decathlon ha chiuso in 17'09'', abbassando di ben 28'' il tempo fatto segnare poco prima da Primoz Roglic.

Alcuni dei grandi favoriti, come Isaac Del Toro e Juan Ayuso, sono partiti tra gli ultimi. Il messicano non ha brillato e ha chiuso con 50'' di ritardo da Seixas, e ancora peggio è andato Ayuso, che ha sbagliato anche una curva in discesa, ed è finito a 1'16''. Deludente anche la prova di Antonio Tiberi, che dopo il bell'avvio in UAE sta vivendo una fase della stagione più incolore. Il corridore del Team Bahrain ha pagato ben 1'24'' di ritardo.

Ora si sale a San Miguel de Alarar

Tra gli altri pretendenti alla classifica generale si è ben difeso Vauquelin, che ha concluso al secondo posto a 23'', davanti a Grosschartner, gregario della UAE che ha fatto molto meglio di Del Toro e McNulty.

Buona la prova di Lipowitz, appena dietro all'altra punta della RedBull Roglic. Nella top ten è da segnalare anche August, giovanissimo americano in cui la Ineos crede molto.

Domani, il Giro dei Paesi Baschi continuerà con la seconda tappa, che prevede nel finale la salita di San Miguel de Alarar, terreno sul quale gli avversari di Seixas dovranno già cercare di muoversi dopo il ritardo accumulato quest'oggi. La corsa viene trasmessa ogni giorno in diretta da Eurosport, Discovery plus e HBO MAX con inizio alle 15.30.