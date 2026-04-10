La semifinale Scudetto di Superlega tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova è al suo momento decisivo. Con la serie sull’1-1 dopo due incontri intensi, Gara 3, in programma al Pala AGSM AIM, si configura come il vero snodo per l'esito della sfida. Le prime due partite hanno mostrato un confronto estremamente interessante tatticamente, con entrambe le formazioni capaci di imporsi tra le mura amiche.

In Gara 1, Verona aveva dominato grazie a una distribuzione offensiva molto fluida, orchestrata da Christenson, che ha coinvolto con continuità Keita, Darlan e Mozic, togliendo riferimenti al muro avversario.

La risposta di Civitanova è arrivata in Gara 2, con i marchigiani che hanno innalzato il livello nel fondamentale del muro-difesa. Grazie alla continuità, evidenziata dai quattro muri di Gargiulo, la Lube ha limitato l’efficacia degli attaccanti veronesi nei momenti decisivi. I punti che hanno indirizzato il match sono scaturiti da break point costruiti con muro e contrattacco, come nei finali del primo e del quarto set.

Gestione degli errori e protagonisti

Un elemento chiave emerso è stata la gestione degli errori. Verona, pur mantenendo buone percentuali offensive, ha pagato alcuni passaggi a vuoto di troppo, specialmente al servizio e nelle fasi calde. Gli errori di Keita e Darlan nei momenti cruciali hanno inciso sull’inerzia.

Civitanova, invece, ha mostrato maggiore lucidità nei finali, affidandosi alla solidità di Nikolov e Bottolo, capaci di garantire soluzioni anche contro il muro schierato.

In Gara 2, Nikolov (18 punti) è stato il miglior realizzatore, seguito da Bottolo (12), Loeppky (11) e Gargiulo (10, con 4 muri). Per Verona, Keita ha chiuso con 16 punti, Darlan con 11 e Nedeljkovic con 10, quest'ultimo protagonista a muro nei finali del terzo e quarto set. Le statistiche di Gara 2 confermano l'equilibrio: 13 muri per Civitanova contro 10 di Verona, con entrambe le squadre che hanno commesso numerosi errori al servizio (26 per Civitanova, 28 per Verona). Il pubblico di casa ha spinto i marchigiani, ma ora la serie torna in Veneto, con l'atmosfera a favore degli scaligeri.

Le chiavi tattiche di Gara 3

Per Gara 3, Verona dovrà ritrovare la continuità offensiva d’esordio, riducendo gli errori diretti e velocizzando il gioco per evitare che il muro marchigiano possa organizzarsi. Cruciale sarà il contributo dei centrali, Zingel e Nedeljkovic, chiamati a incidere maggiormente per aprire spazi agli attaccanti di banda. Civitanova cercherà di confermare quanto di buono visto in Gara 2, puntando su un sistema di muro-difesa aggressivo e su una gestione più paziente del cambio palla. La crescita di Gargiulo al centro e la regia di Boninfante hanno dato nuove soluzioni alla Lube, che proverà a mettere pressione anche al servizio per limitare la costruzione del gioco veronese.

Gara 3 si preannuncia come una sfida di aggiustamenti e dettagli, dove peseranno la qualità delle scelte nei momenti decisivi e la capacità di gestire i finali punto a punto. Con la serie sull’1-1, il match di Verona può indirizzare in maniera significativa il cammino verso la finale: chi saprà imporre il proprio sistema di gioco farà un passo decisivo verso l'atto conclusivo della Superlega.