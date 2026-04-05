La Rana Verona ha conquistato una netta vittoria contro la Cucine Lube Civitanova nella gara-1 della semifinale scudetto di Superlega maschile, imponendosi con un secco 3-0 (34-32; 25-21; 25-21) davanti al proprio pubblico del PalaMagis. Questo successo permette alla formazione veneta, seconda classificata nella stagione regolare, di portarsi in vantaggio nella serie al meglio delle cinque partite, un passo importante verso la finale che vedrà la vincente di questa sfida affrontare chi prevarrà tra Perugia e Piacenza.

Il match ha preso il via con un primo set particolarmente combattuto e ad alta tensione.

La squadra di Verona ha dimostrato grande resilienza, rimontando da situazioni di svantaggio significative (6-11 e 14-19). Raggiunto il pareggio a quota 22, i padroni di casa hanno annullato due set-point avversari, riuscendo infine a chiudere la frazione in proprio favore all’ottava occasione utile, con un parziale di 34-32.

Superata la tensione iniziale e rotto il ghiaccio, i veneti hanno poi condotto con maggiore disinvoltura le operazioni nei due set successivi. Con parziali di 25-21 e 25-21, la Rana Verona ha chiuso la pratica in 94 minuti di gioco complessivi, lanciando così l’appuntamento con gara-2, in programma all’Eurosuole Forum, dove Civitanova cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico.

Le stelle in campo: protagonisti e numeri

Tra i singoli, le prestazioni degli attaccanti di Verona sono state sopra le righe. Noumory Keita si è distinto con 15 punti, frutto di 3 ace e un eccellente 55% in fase offensiva. Al suo fianco, Darlan Souza ha contribuito con 13 punti e un notevole 59% in attacco, mentre Rok Mozic ha messo a segno 11 punti con il 53%. Sotto la regia di Micah Christenson, anche i centrali Aidan Zingel (8 punti) e Marco Vitelli (4) hanno offerto un contributo importante. Il libero Matteo Staforini ha chiuso la sua prova con un 58% in ricezione.

Sul fronte Civitanova, il top scorer è stato Aleksandar Nikolov con 20 punti. Hanno cercato di tenere viva la partita anche Mattia Bottolo con 10 punti ed Eric Loeppky con 8.

La squadra marchigiana, che aveva concluso la regular season al sesto posto e che era reduce dall’eliminazione nei quarti di Champions League, non è riuscita a ripetere l’impresa compiuta nei quarti di finale, quando aveva eliminato i Campioni d’Italia di Trento.

Dettagli e numeri della sfida

Analizzando le statistiche complessive della partita, Verona ha mostrato una maggiore efficacia al servizio e in attacco, chiudendo con 9 ace, 5 muri e un impressionante 62% in attacco. La ricezione veneta si è attestata sul 50%. La Cucine Lube Civitanova ha risposto con 3 ace, 8 muri e un 58% in attacco, con una ricezione del 39%. Un dato curioso riguarda gli errori al servizio, dove entrambe le squadre hanno registrato 20 imprecisioni.

Entrando nel dettaglio dei singoli parziali, il primo set ha visto Keita e Nikolov protagonisti con 9 punti ciascuno. Nel secondo parziale, Mozic e Darlan hanno guidato l'attacco di Verona, mentre Nikolov e Loeppky sono stati i più prolifici per Civitanova. Infine, nel terzo set, Darlan, Keita e Zingel hanno contribuito in modo decisivo per i padroni di casa, consolidando il vantaggio e chiudendo la partita.

La serie di semifinale proseguirà ora con gara-2, un appuntamento cruciale in cui Civitanova cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico, mentre Verona tenterà di consolidare il vantaggio e avvicinarsi ulteriormente alla finale scudetto della Superlega.