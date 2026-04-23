La Svezia, pur dominando lo sci di fondo femminile tra Mondiali e Giochi, non conquista la Coppa del Mondo generale femminile. Questo "tabù" accompagna le fondiste svedesi nella corsa alla Sfera di Cristallo, un paradosso evidente per la 46esima edizione.

Il dominio svedese e il paradosso della Coppa del Mondo

Nel quadriennio olimpico concluso (Mondiali 2023 e 2025, Giochi 2026), la Svezia ha ottenuto quindici ori su diciotto, confermando la forza del movimento femminile. Nonostante questo straordinario palmarès, la Coppa del Mondo generale femminile non è mai stata vinta da un'atleta svedese.

In 45 edizioni, le vittorie svedesi eguagliano quelle di nazioni senza tradizione. Il trofeo più ambito sfugge a campionesse come Frida Karlsson, Ebba Andersson, Linn Svahn, Jonna Sundling e Moa Ilar. Il ritiro di Jessica Diggins, la crisi norvegese, il declino finlandese e l'incertezza russa aprono opportunità. Se anche nella stagione 2026‑27 nessuna svedese dovesse primeggiare, si parlerebbe di un'autentica maledizione.

La stagione 2026‑27: Mondiali a Falun e il ruolo del Tour de Ski

Il prossimo inverno sarà decisivo. I Mondiali si terranno a Falun, in Svezia, con aspettative altissime e il pubblico a favore. Il successo nella classifica generale dipenderà dalla partecipazione al Tour de Ski, che assegna punti cruciali.

Senza un impegno massiccio, sarà difficile contrastare chi punta alla Sfera di Cristallo.

Il tabù storico della Coppa femminile: i risultati recenti

Nella stagione 2025‑26, la Coppa del Mondo femminile ha visto Jessica Diggins vincere la classifica generale, seguita da Moa Olsson e Maja Dahlqvist. Nessuna svedese ha conquistato il titolo, confermando il "tabù". La storia delle vincitrici mostra una netta predominanza di atlete di altri Paesi, nonostante il suo dominio nelle gare a medaglia.