Gianmarco Tamberi, il primatista italiano e campione olimpico di salto in alto, si appresta a fare il suo atteso ritorno in gara dopo un periodo di assenza dalle competizioni. La sua ultima apparizione risale al 14 settembre, quando si fermò nelle qualificazioni ai Mondiali 2025 di atletica leggera a Tokyo, lo stesso stadio che quattro anni prima lo aveva consacrato con l'oro olimpico. La stagione passata si è rivelata particolarmente complessa per l'atleta marchigiano, costretto ad affrontare alcuni problemi fisici che lo hanno limitato a sole cinque gare, senza riuscire a superare la misura di 2.16 metri, sia durante la rassegna iridata sia al Golden Gala di Roma.

Il 2025 ha rappresentato per Tamberi un anno significativo anche sul fronte personale, allietato dalla nascita della figlia Camilla nel mese di agosto. Durante i mesi invernali, il campione ha lavorato alacremente per ritrovare la migliore condizione fisica, con l'obiettivo dichiarato di essere tra i protagonisti assoluti della stagione estiva. Questa culminerà con i Campionati Europei di Birmingham, in programma ad agosto, dove Tamberi sarà chiamato a difendere il prestigioso titolo continentale conquistato due anni fa a Roma, con una superba stoccata da 2.37 metri davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima della successiva delusione ai Giochi di Parigi.

Il ritorno in pedana: appuntamento a Ostrava

La data ufficiale del rientro agonistico di Tamberi è stata fissata per il 16 giugno. L'azzurro parteciperà al Meeting di Ostrava, un evento di prestigio che rientra nel circuito "gold" del World Continental Tour, il secondo per importanza a livello internazionale dopo la Diamond League. In questa occasione, il campione italiano affronterà una sfida stimolante contro il forte atleta di casa, Jan Stefela, nella gara di salto in alto. La sua presenza a Ostrava assume un significato particolare, segnando un ritorno in una manifestazione dove aveva già gareggiato nel 2022, ottenendo allora risultati di rilievo e una vittoria con 2.30 metri.

Ostrava Golden Spike: un parterre internazionale

Il Meeting di Ostrava, conosciuto anche come Golden Spike, si preannuncia come un appuntamento ricco di stelle dell'atletica mondiale. Tra i nomi di spicco spicca quello di Noah Lyles, il celebre campione olimpico e mondiale, che farà il suo debutto nella manifestazione ceca correndo i 150 metri. Lyles ha espresso il suo entusiasmo: "Sono molto felice di presentarmi allo Zlatá tretra di Ostrava, nella Repubblica Ceca. È davvero speciale per me, perché seguo questo meeting da anni. Correrò i 150 metri e forse attaccherò la migliore prestazione mondiale". Oltre al duello nel salto in alto tra Tamberi e Stefela, l'evento vedrà la partecipazione di altri atleti di calibro internazionale, inclusa la velocista Ewa Swoboda, promettendo uno spettacolo di alto livello.

Il rientro di Gianmarco Tamberi sulla pedana di Ostrava rappresenta, dunque, un passaggio cruciale nella sua tabella di marcia verso gli Europei di Birmingham. L'obiettivo primario è quello di affinare la condizione e ritrovare il ritmo gara, con la ferma intenzione di confermarsi ai vertici continentali e difendere con successo il titolo conquistato due anni prima.