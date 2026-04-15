La 110ª edizione della Targa Florio, presentata nella Sala Carapezza dello Steri (Rettorato dell’Università di Palermo), si svolgerà dal 12 al 16 maggio. L'evento, di rilievo internazionale, pone la Sicilia al centro della scena motoristica e culturale. Grazie alla sinergia tra l'Università di Palermo e ACI Sport, la manifestazione si rinnova come un festival diffuso, integrando sport, cultura e ricerca. Il rettore Massimo Midiri l'ha definita "molto più di una gara", un'opportunità di dialogo tra conoscenza, ricerca e territorio, rafforzando il ruolo dell'Ateneo come motore di sviluppo.

Il presidente dell'Aci, Geronimo La Russa, ha ribadito che la Targa Florio è un patrimonio collettivo, assicurando il supporto dell'Automobile Club d'Italia e lodando le iniziative che riflettono lo spirito originario di Vincenzo Florio.

Il programma sportivo

L'edizione 2026 prevede quattro declinazioni agonistiche: Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità e Coppa Rally di Zona. Tutte le gare saranno valide anche per il Campionato Siciliano. Il prologo è fissato per mercoledì 13 maggio al Museo dei Motori e dei Meccanismi dell’Università di Palermo (verifiche tecniche e sportive). La cerimonia di partenza si terrà giovedì 14 maggio alle ore 20:00 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo.

Il quartier generale, centro servizi e area assistenza saranno al campus universitario, sede anche del traguardo e della premiazione (pomeriggio del 16 maggio). Il percorso, coordinato da Marco Rogano, si snoderà su 798,60 km con dieci prove speciali su due giorni, toccando i comuni di Collesano e Pollina, e svolgendosi sulle Madonie. La sicurezza è prioritaria, come sottolineato da Cosima Di Stani di ACI Palermo. L'evento, grazie ad Area Terza Missione, UniPa Heritage e Dipartimenti di Architettura, Ingegneria e Medicina di precisione, coinvolge l’intera città.

Cultura, innovazione e ricerca scientifica

Il calendario culturale si apre martedì 12 maggio, trasformando il campus di Viale delle Scienze in un villaggio della cultura motoristica.

Il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi ospiterà l’incontro “Dalla teoria alla strada: powertrain ibridi avanzati e il caso SHS Omoda”, con vettura sezionata e installazione interattiva a LED per spiegare il funzionamento del Super Hybrid System (SHS). Seguirà una mostra di cimeli storici della Targa Florio e il seminario “Targa Florio: 120 anni di storia… e di emozioni”. L'edizione 2026 integrerà inoltre ricerca scientifica applicata allo sport: test biometrici sui piloti, con sensori su capo e collo, raccoglieranno dati sulle reazioni fisiche a accelerazioni e frenate. Ampio spazio sarà dedicato alla famiglia Florio, storica protagonista della cultura e dell'economia siciliana, per promuoverne la conoscenza e il valore culturale.