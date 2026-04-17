L'ex ciclista statunitense Taylor Phinney ha annunciato il suo ritorno alle competizioni dopo sette anni. Ritiratosi nel 2019, Phinney riprende a gareggiare su pista, puntando ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 davanti al pubblico di casa. L'annuncio, tramite un post social, ha rivelato la sua motivazione.

Nel suo messaggio, Phinney ha espresso sorpresa: “Non avrei mai potuto immaginarlo in un milione di anni, eppure eccoci qui, il vecchio cavallo ha ancora grinta.” Ha spiegato come un iniziale ritorno alle gare su sterrato si sia evoluto in un sogno olimpico.

“È stato divertente e gratificante riscoprire la passione per l’allenamento e le alte velocità,” ha aggiunto, ringraziando lo staff del team USA. L'incoraggiamento della moglie Kasia Niewiadoma è stato cruciale per affrontare “quest’ultimo capitolo della mia carriera ciclistica.”

Il ritorno alla pista e l'obiettivo olimpico

Phinney ha ricordato la pista come sua prima passione e fonte di successo, ma anche di delusione quando l'inseguimento individuale fu rimosso dal programma olimpico, spingendolo verso la strada. Ora, la prospettiva è diversa: “Di recente i ragazzi statunitensi hanno fatto passi da gigante nell’inseguimento a squadre e non potrei essere più entusiasta di unirmi a loro nella corsa verso il sogno olimpico,” ha affermato, fiducioso nel potenziale della squadra.

L'ex campione, vincitore della maglia rosa al Giro d’Italia e di due titoli mondiali nell’inseguimento individuale, intende contribuire alla crescita della squadra statunitense. Il suo focus è sull'inseguimento a squadre, disciplina in cui gli Stati Uniti ottengono risultati rilevanti.

La preparazione e il supporto per Los Angeles 2028

Negli anni recenti, Phinney si era dedicato alle gare gravel, partecipando a eventi come The Traka 360 e il Sahara Gravel stage race. Il suo ritorno alla pista è stato sostenuto da USA Cycling, dal coach Allen Lim e dalla moglie Kasia Niewiadoma-Phinney. Dopo il primo raduno con la nazionale, Phinney si è detto soddisfatto del suo inserimento, pur avendo ripreso gli allenamenti solo da novembre.

Ha dichiarato: “Sono onorato di essere in lizza e non vedo l’ora di entrare a far parte delle squadre di Coppa del Mondo per portare la squadra al massimo del suo potenziale e alla qualificazione olimpica.”

Indipendentemente dalla selezione per Los Angeles 2028, Phinney si impegna a dare il massimo per aiutare la squadra statunitense a raggiungere la qualificazione olimpica. Ha sottolineato la sua determinazione a vivere questo nuovo capitolo sportivo con rinnovato entusiasmo e profondo spirito di squadra, privilegiando le ambizioni collettive.