Nella terza giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, l’Italia è impegnata nelle categorie -70 kg femminili, -81 kg e -90 kg maschili. Nelle prime fasi, Leonardo Casaglia e Antonio Esposito hanno superato i rispettivi avversari, accedendo agli ottavi di finale nei -81 kg maschili. Il team azzurro include anche Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin e Kenny Bedel, per competere al meglio.

Le eliminatorie sono iniziate alle 8.00, con il final block previsto alle 14.00 per le medaglie. L’Italia ripone fiducia in Esposito per un exploit. Pedrotti e Stangherlin cercano di farsi strada nel tabellone femminile, nonostante le favorite.

Il percorso azzurro nel contesto europeo

Il percorso degli azzurri si inserisce in un quadro europeo di altissimo livello, con la Georgia che si conferma nazione di riferimento. La qualificazione di Casaglia ed Esposito agli ottavi è un segnale positivo per la delegazione italiana, che punta alle fasi finali. L’attenzione è alta anche sulle atlete italiane, outsider nei -70 kg ma determinate a giocarsi ogni opportunità.

La competizione a Tbilisi, con grande attesa e caloroso supporto del pubblico, vede l’Italia, forte della sua tradizione consolidata nel judo, cercare di ribadire la propria competitività, schierando un mix di esperienza e giovani promesse.

I protagonisti e la tradizione italiana

In questi Europei, la Georgia ha già conquistato due medaglie d’oro. L’Italia schiera una squadra competitiva con Leonardo Valeriani, Fabio Basile, la rientrante Veronica Toniolo e Carlotta Avanzato. Toniolo, al rientro dopo un anno, ha superato la turca Budak agli ottavi, ma è stata poi eliminata dalla campionessa del mondo Eteri Liparteliani. Avanzato ha partecipato alla finale per il bronzo contro la polacca Szymalska, a conferma della volontà azzurra di lottare per il podio.

La tradizione italiana nel judo è confermata dai successi precedenti, tra cui il bronzo di Odette Giuffrida a Tbilisi e i due argenti agli Europei di Podgorica 2025. Tali risultati fungono da stimolo per gli atleti attuali, per mantenere alto il nome dell’Italia.