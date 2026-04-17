La seconda giornata degli Europei di judo 2026 a Tbilisi, in Georgia, ha preso il via con le eliminatorie delle categorie -57 kg e -63 kg femminili e -73 kg maschili. La squadra italiana, con Veronica Toniolo (al rientro dopo un anno di stop per infortunio), Carlotta Avanzato, Fabio Basile e Leonardo Valeriani, ha subito vissuto un avvio ricco di emozioni sul tatami dell'Olympic Sport Palace.

Grande attesa per il rientro di Veronica Toniolo, che ha affrontato la turca Budak nel suo primo incontro. La judoka azzurra si è imposta con determinazione al Golden Score, accedendo agli ottavi di finale.

Qui, Toniolo si troverà di fronte un confronto impegnativo contro la campionessa del mondo in carica, Eteri Liparteliani.

Fabio Basile: l'eliminazione a sorpresa

Non altrettanto fortunata è stata la giornata per Fabio Basile. Il judoka azzurro, oro olimpico a Rio 2016, è stato eliminato già al turno preliminare nella categoria -73 kg, chiudendo anzitempo la sua avventura europea. Nella stessa categoria, Leonardo Valeriani è atteso in gara.

Anche Carlotta Avanzato, iscritta nei -63 kg, si prepara a scendere sul tatami con l'obiettivo di raggiungere almeno i quarti di finale, dove potrebbe incontrare la croata Iva Oberan. Il cammino degli altri atleti italiani si preannuncia ricco di sfide, con tabelloni che alternano opportunità e ostacoli.

Il sorteggio insidioso per gli azzurri

Il sorteggio dei tabelloni ha riservato incroci complessi per molti italiani. Veronica Toniolo, come detto, affronterà la campionessa mondiale già al secondo incontro. Per Fabio Basile, un eventuale secondo turno avrebbe previsto l'ostico kosovaro Gjakova. Leonardo Valeriani, invece, potrebbe ambire alla semifinale contro il campione olimpico Heydarov. La squadra italiana si presenta comunque determinata a migliorare il bottino di medaglie rispetto alla passata edizione, affrontando una concorrenza di altissimo livello.

I Campionati Europei di judo 2026 rappresentano un appuntamento di grande prestigio per il movimento azzurro, che punta a confermare la propria competitività sul palcoscenico continentale. Le prossime ore saranno cruciali per definire il percorso degli italiani in questa rassegna, con attenzione alle prestazioni di Toniolo e Valeriani.