Carlotta Avanzato ha concluso la sua partecipazione ai Campionati Europei individuali di judo 2026, tenutisi all’Olympic Sport Palace di Tbilisi, con un onorevole quinto posto nella categoria -63 kg. La judoka romana, ventitreenne, era tra le atlete azzurre più attese della seconda giornata, dopo l'importante bronzo conquistato il giorno precedente da Odette Giuffrida nei -52 kg.

Il percorso di Avanzato verso la medaglia si è interrotto a un soffio dal podio. Dopo aver ceduto nei quarti di finale alla forte croata Iva Oberan, numero tre del ranking mondiale, l’azzurra ha dimostrato grande carattere, superando ai ripescaggi la slovena Leila Mazouzi.

Nello spareggio per il bronzo, tuttavia, Avanzato è stata fermata dalla polacca Angelika Szymanska, già argento mondiale ad Abu Dhabi 2024. La Szymanska si è imposta per ippon a soli diciotto secondi dal termine dei regolamentari, grazie a una efficace leva articolare che ha costretto l’italiana alla resa. Nonostante la mancata conferma del terzo posto ottenuto nella passata edizione, Carlotta Avanzato ha comunque ribadito il suo valore sul palcoscenico internazionale, affermandosi come un punto di riferimento per il judo italiano in vista delle qualificazioni olimpiche per Los Angeles 2028.

Italia senza medaglie nel day-2, la Georgia trionfa

La seconda giornata della rassegna continentale non ha purtroppo regalato altre medaglie all'Italia, con nessun altro judoka azzurro capace di superare i quarti di finale.

Il Final Block ha invece visto la Georgia, nazione ospitante, dominare la scena con una prestazione eccezionale. Il pubblico di casa ha potuto festeggiare ben due ori: Eteri Liparteliani ha conquistato il titolo nei -57 kg, superando in rimonta l’israeliana Timna Nelson Levy, mentre Lasha Shavdatuashvili si è imposto nei -73 kg, battendo al Golden Score il campione olimpico Hidayat Heydarov per somma di sanzioni. Il terzo titolo di giornata è stato appannaggio dei Paesi Bassi, grazie al successo dell’iridata 2024 Joanne Van Lieshout nella categoria -63 kg.

La forza della Georgia nel panorama europeo del judo

I Campionati Europei di Tbilisi si stanno confermando un evento di altissimo livello tecnico e agonistico, con la Georgia che si erge a protagonista indiscussa.

Tra gli atleti di casa che hanno brillato, oltre ai già citati campioni, spicca anche Giorgi Sardalashvili, che ha conquistato una preziosa medaglia d’argento nella categoria -60 kg, cedendo in finale al francese Luka Mkheidze. La nazione ospitante, forte del fattore campo e di una tradizione consolidata nel judo, ha schierato numerosi atleti di punta anche nelle categorie femminili, tra cui Eter Liparteliani (già oro nei -57 kg) e Nino Tsiklauri (nei -63 kg), a conferma del ruolo centrale del paese nel panorama europeo della disciplina. Il programma della competizione ha visto e vedrà ancora diversi atleti georgiani in lizza per le medaglie, sottolineando la profondità e la qualità della loro squadra.