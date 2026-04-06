Flavio Cobolli ha conquistato un importante passaggio al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, imponendosi sul qualificato argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7‑5, 2‑6, 6‑3. L’incontro, durato oltre due ore e mezza, ha segnato la prima uscita stagionale sulla terra rossa per il tennista romano, che ha dimostrato grande carattere.

Il match ha preso il via con Cobolli che ha dovuto affrontare subito delle difficoltà. Nel corso del quarto gioco del primo set, l’italiano ha annullato ben due palle break, mostrando una notevole determinazione che gli ha permesso di reagire e di aggiudicarsi la frazione con un combattuto 7‑5.

La partita ha poi visto un ribaltamento nel secondo set, quando Comesana ha preso il sopravvento, imponendosi con un netto 6‑2 e riequilibrando le sorti dell’incontro.

Nel set decisivo, tuttavia, Cobolli ha ritrovato la sua migliore forma. Il tennista romano ha dominato l’avvio, riuscendo a strappare il servizio all’avversario e costruendo rapidamente un parziale di 4‑0. Questo vantaggio si è rivelato cruciale, permettendogli di gestire il resto della frazione e di chiudere il match sul 6‑3, sigillando così la sua vittoria e l’accesso al turno successivo.

Analisi del Match e Statistiche Chiave

Le statistiche dell’incontro evidenziano il predominio di Cobolli in diversi aspetti fondamentali del gioco.

L’italiano ha totalizzato 97 punti vinti contro gli 89 dell’avversario, e ha messo a segno 31 colpi vincenti contro i 16 di Comesana. Anche sul fronte degli errori non forzati, Cobolli ha mantenuto un controllo maggiore, commettendone 20 a fronte dei 39 dell’argentino. L’efficacia nei momenti chiave è stata un altro fattore determinante: Cobolli ha sfruttato sei delle tredici palle break a sua disposizione e ne ha annullate sette su dodici subite.

Una Vittoria di Carattere sulla Terra Rossa

Questa prima uscita stagionale sulla terra rossa si è rivelata particolarmente impegnativa per Cobolli. L’atleta ha faticato soprattutto con il dritto, un colpo che nel primo set lo ha visto commettere diciotto errori a fronte di soli tredici vincenti.

Nonostante queste difficoltà iniziali e una giornata definita “lunga e complicata”, Cobolli ha saputo mantenere la freddezza necessaria per ribaltare la situazione e imporsi. La svolta nel set decisivo, grazie a un break immediato e al parziale di 4‑0, ha indirizzato definitivamente il risultato finale a suo favore.

Il Prossimo Ostacolo: Alexander Blockx

Al secondo turno del torneo monegasco, Flavio Cobolli affronterà il qualificato belga Alexander Blockx. Sarà un incontro inedito, dato che i due tennisti non hanno precedenti in carriera. La sfida si preannuncia interessante e rappresenterà un ulteriore test per Cobolli in questa fase iniziale della stagione sulla terra rossa.