Ben Shelton ha conquistato l'accesso alla finale del prestigioso torneo Atp 250 di Monaco di Baviera, dove si misurerà con l'italiano Flavio Cobolli. Il tennista statunitense, attualmente numero sei della classifica mondiale, ha dimostrato la sua superiorità in semifinale superando lo slovacco Alex Molcan con un netto 6-3, 6-4. Questa vittoria gli assicura la possibilità di giocarsi il titolo nell'atto conclusivo della competizione tedesca.

L'incontro tra Shelton e Molcan, disputato sui campi in terra battuta di Monaco, ha evidenziato la solida crescita del giovane americano nel circuito maggiore.

Shelton, ventitré anni, ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, gestendo con sicurezza i momenti chiave del match e chiudendo l'incontro in due set senza concedere significative opportunità all'avversario.

Il cammino verso la finale

Il percorso di Ben Shelton nel torneo è stato caratterizzato da prestazioni convincenti e una chiara determinazione. Dopo aver superato i turni precedenti con autorevolezza, il successo contro Molcan rappresenta un ulteriore, importante passo avanti nella sua stagione. Una stagione che lo vede già protagonista con un bilancio di quindici vittorie e un titolo conquistato. Alex Molcan, ventotto anni e con un buon percorso fino alla semifinale, ha dovuto arrendersi alla maggiore incisività e alla potenza del gioco dell'americano.

La finale vedrà dunque opposti Shelton e Cobolli. L'italiano è pronto a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà il favorito della vigilia, cercando di ribaltare i pronostici. Per Shelton, questa è la sua prima finale nel torneo di Monaco, un traguardo che sottolinea la sua ascesa nel panorama tennistico internazionale. Cobolli, dal canto suo, cercherà di sorprendere e portare a casa un risultato di grande prestigio.

Profili e statistiche dei finalisti

Analizzando i profili dei protagonisti, Ben Shelton si presenta come un giocatore mancino di 193 centimetri, professionista dal 2026. La sua stagione attuale è notevole, con quindici vittorie e cinque sconfitte, e un titolo già in bacheca.

Nel corso dei tornei precedenti, Shelton ha raggiunto gli ottavi di finale a Houston, oltre ai quarti di finale a Monaco (contro Fonseca), il secondo turno (contro Blockx) e il primo turno (contro Nava).

Dall'altra parte del campo, Alex Molcan, anch'egli mancino, è alto 178 centimetri e ha iniziato la sua carriera professionale nel 2026. La sua stagione conta sei vittorie e due sconfitte, sebbene non abbia ancora raggiunto titoli o finali. I suoi risultati recenti includono i quarti di finale al torneo di Monaco (vinto contro Shapovalov con parziali 0‑2 4‑6 4‑6), il secondo turno (contro Altmaier, 0‑2 4‑6 6‑10 7) e il primo turno (contro Bublik, 2‑0 6‑4 6‑2). Si è inoltre distinto nei quarti di finale all'Open di Romania nei tornei precedenti.

La finale di Monaco di Baviera si preannuncia come una sfida emozionante e ricca di spunti tra due giocatori in crescita. Sebbene Shelton parta con i favori del pronostico, dovrà confermare sul campo le aspettative contro un Cobolli determinato a lottare per ogni punto e a cercare la sorpresa.