Il grande tennis internazionale torna protagonista con la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, che vedrà scendere in campo l’azzurro Jannik Sinner, numero due del mondo, contro il tedesco Alexander Zverev, terzo del seeding. L’incontro, uno dei più attesi del torneo, si svolgerà sul Court Rainier III e sarà il secondo match in programma. La giornata prenderà il via alle ore 11.00 con la prima semifinale di doppio, ma la sfida tra Sinner e Zverev non inizierà comunque prima delle ore 13.30.

Il bilancio dei precedenti tra i due tennisti pende a favore di Sinner, che ha conquistato otto vittorie contro le quattro del suo avversario.

Per gli appassionati che desiderano seguire la partita in diretta, la trasmissione televisiva sarà garantita da Sky Sport Tennis. Chi invece preferisce la visione in chiaro, dovrà attendere la differita su TV8 HD, che inizierà a partire dalle ore 14.30. Anche per lo streaming, la diretta sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, NOW e Tennis TV, mentre la differita sarà accessibile su tv8.it, sempre dalle 14.30.

Il programma completo e le opzioni di visione

La giornata di sabato 11 aprile sul centrale di Montecarlo si aprirà, come anticipato, alle 11.00 con la semifinale di doppio tra Guido Andreozzi/Manuel Guinard e Marcelo Arevalo/Mate Pavic. A seguire, non prima delle 13.30, l’attenzione si sposterà sulla cruciale semifinale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev.

La copertura televisiva esclusiva in diretta sarà appannaggio di Sky Sport Tennis. La trasmissione in chiaro su TV8 HD offrirà la partita in differita, con un ritardo di circa un’ora rispetto all’inizio effettivo del match. Questa scelta editoriale consente anche a chi non possiede un abbonamento pay tv di non perdere uno degli appuntamenti più significativi della stagione tennistica sulla terra rossa.

Una svolta nella copertura televisiva del tennis

Quest’anno, il torneo di Montecarlo segna una svolta significativa nella sua copertura televisiva in chiaro: per la prima volta, la finale sarà trasmessa in diretta su TV8 HD. La migliore semifinale, come quella che vedrà protagonista Sinner, sarà invece proposta in differita.

Questa iniziativa rientra in una più ampia strategia di Sky, detentrice dei diritti esclusivi di oltre ottanta tornei dei circuiti ATP e WTA fino al 2028. L’obiettivo è chiaro: ampliare la platea degli spettatori e consolidare l’interesse crescente verso il tennis, un movimento che sta vivendo un vero e proprio boom. L’investimento annuale di Sky per i diritti televisivi in Italia si attesta sui dodici milioni di euro.

La decisione di offrire una finestra gratuita su TV8 HD assume particolare rilevanza anche alla luce dei recenti aggiornamenti da parte del ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’elenco degli eventi “di particolare rilevanza per la società”, la cui diffusione deve essere garantita in chiaro, è stato infatti ampliato per includere semifinali e finali dei Masters 1000 e dei WTA 1000, in caso di presenza di atleti italiani.

Tuttavia, l’obbligo di trasmissione in chiaro per questi eventi scatterà solamente alla scadenza degli attuali contratti dei broadcaster. Fino al 2028, l’autonomia di Sky è garantita. Nel frattempo, questa scelta offre un’opportunità unica per il grande pubblico di seguire da vicino le imprese di Jannik Sinner, il cui obiettivo dichiarato per il 2026 è la conquista del Roland Garros, il prestigioso Slam sulla terra battuta.