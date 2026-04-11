Valentin Vacherot, il beniamino di casa e idolo del pubblico del Principato, ha compiuto una storica impresa conquistando un posto tra i migliori quattro del Rolex Monte-Carlo Masters. Ora si prepara a sfidare il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, in una semifinale che promette grande emozione.

L'impresa storica del tennista monegasco

Vacherot ha scritto una pagina indimenticabile per il tennis monegasco, diventando il primo giocatore del Principato a raggiungere le semifinali in un prestigioso Masters 1000. Il 10 aprile, sul campo Rainier III, ha superato l'ostico Alex de Minaur con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, dopo due ore e ventiquattro minuti di battaglia.

Nel decisivo terzo set, Vacherot ha dimostrato una tenacia straordinaria, annullando ben sei palle break e sfruttando il calore del pubblico di casa.

“È un onore far parte delle semifinali con i tre migliori giocatori degli ultimi anni,” ha dichiarato un emozionato Vacherot, aggiungendo con entusiasmo: “Non vedo l'ora di giocare contro Carlos domani nella mia città, è incredibile.”

Il percorso trionfale e il prossimo avversario

Il cammino di Vacherot verso la semifinale è stato costellato di successi contro avversari di alto livello. Ha eliminato giocatori come Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz e Juan Manuel Cerundolo, oltre al già citato de Minaur. Grazie a questi risultati eccezionali, il tennista monegasco è entrato nella top venti del ranking ATP live, attestandosi al diciassettesimo posto.

Il suo prossimo avversario sarà Carlos Alcaraz, il campione in carica e attuale numero uno del mondo. Alcaraz ha raggiunto la semifinale con una prestazione dominante, battendo Alexander Bublik per 6-3, 6-0, confermando il suo status di favorito. L'incontro tra Vacherot e Alcaraz è in programma sabato non prima delle 15:30.

La sfida tra l'idolo locale e il campione

La vittoria di Vacherot su de Minaur è stata una vera e propria "historic run", che ha consolidato la sua posizione come il primo tennista monegasco a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. Dall'altra parte del campo, Alcaraz ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo di favorito per la vittoria finale, avendo dominato il suo avversario con un netto 6-3, 6-0.

Il match tra Valentin Vacherot e Carlos Alcaraz rappresenta molto più di una semplice sfida sportiva; è un momento simbolico per il tennis del Principato. Da una parte, l'idolo locale che, spinto dal sogno di un'impresa memorabile, cercherà di sovvertire ogni pronostico. Dall'altra, il campione da battere, il numero uno del mondo, pronto a difendere il suo titolo e la sua leadership. Sarà uno scontro tra ambizione e consolidata grandezza.