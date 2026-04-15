La Ronde van Limburg 2026 entra nelle sue fasi più concitate, con il gruppo principale che ha drasticamente ridotto il vantaggio dei tre fuggitivi a meno di un minuto dal traguardo, quando mancano solo 45 chilometri all'arrivo. La semi-classica, partita da Hasselt alle 13:15, si sta rivelando una gara combattuta su un percorso di 178,4 chilometri che alterna circuiti impegnativi, brevi strappi e tratti in pavé, con l'epilogo previsto a Tongeren intorno alle 17:20. La tensione tra i ciclisti è palpabile, suggerendo un probabile arrivo in volata.

Tra i nomi di spicco che ambiscono alla vittoria finale, spicca il velocista Tim Merlier della Soudal Quick‑Step, considerato il principale favorito.

Accanto a lui, altri sprinter di calibro come Gerben Thijssen – anch'esso menzionato tra i favoriti – Milan Menten, Stanislaw Aniolkowski, Pascal Ackermann e Sam Bennett sono pronti a darsi battaglia. Per l'Italia, le speranze sono riposte in Alberto Dainese, Davide Persico e Stefano Oldani. La corsa ha visto un terzetto di attaccanti – Mikita Babovich, Albert Withen Philipsen e Jelle Vermoote – guadagnare fino a due minuti e venti secondi sul plotone. Tuttavia, l'accelerazione del gruppo ha rapidamente annullato gran parte del loro vantaggio, portandolo sotto il minuto.

Sviluppi concitati e problemi tecnici

Le fasi cruciali della Ronde van Limburg sono state animate da diversi episodi che hanno messo a dura prova i corridori.

Alcuni protagonisti, tra cui Milan Menten e Sam Bennett, hanno dovuto affrontare problemi tecnici come forature, costringendoli a un dispendioso inseguimento per rientrare in gruppo. Non sono mancate le cadute, che hanno ulteriormente aumentato l'incertezza e la tensione, specialmente nel circuito finale. Quest'ultimo, caratterizzato dai ripetuti passaggi sugli strappi di Kolmontberg e Zammeleberg, sta contribuendo a selezionare il gruppo, rendendo l'esito della gara ancora più imprevedibile e avvincente.

Il percorso e le sue insidie

Il tracciato della Ronde van Limburg 2026 ripropone in gran parte le caratteristiche dell'edizione precedente, con la partenza fissata a Hasselt e l'arrivo a Tongeren.

I primi sessantatré chilometri conducono i ciclisti verso la sede d'arrivo, includendo l'affrontare lo strappo di Ginberg, una salita di mille metri con una pendenza media del quattro per cento. Sebbene la gara non raggiunga la severità di classiche monumento come il Giro delle Fiandre o la Parigi-Roubaix, offre comunque uno spettacolo garantito grazie ai suoi brevi strappi e ai settori in pavé, che richiedono notevoli capacità tecniche e resistenza. La tensione rimane elevata fino agli ultimi chilometri, con il gruppo determinato a neutralizzare definitivamente la fuga e a prepararsi per un potenziale sprint finale.