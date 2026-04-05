Tadej Pogacar ha scritto un’altra pagina di storia, conquistando per la terza volta, e la seconda consecutiva, il Giro delle Fiandre. Lo sloveno della UAE Emirates ha dominato la centodecima edizione della classica belga, tagliando il traguardo in solitaria con un vantaggio significativo sui suoi rivali. Al secondo posto si è classificato l’olandese Mathieu van der Poel, mentre il belga Remco Evenepoel ha completato il podio, al suo debutto assoluto in questa prestigiosa corsa.

La vittoria di Pogacar è stata incontestabile: circa trenta secondi di distacco su Van der Poel e oltre un minuto su Evenepoel.

Questo successo consolida il suo stato di forma eccezionale, già evidenziato dalla recente vittoria alla Milano–Sanremo, e lo proietta tra i grandi specialisti delle classiche monumento.

La gara si è accesa fin dalle prime battute con una fuga di tredici corridori. Un episodio singolare ha segnato la corsa a circa 212 chilometri dall’arrivo: un passaggio a livello chiuso ha diviso il gruppo. La prima parte, con Pogacar ed Evenepoel, ha attraversato nonostante le segnalazioni, mentre la seconda, inclusa Van der Poel, si è fermata. La direzione di corsa è intervenuta prontamente, neutralizzando la competizione e permettendo il ricongiungimento dei due tronconi, garantendo la regolarità della gara.

L'attacco decisivo sul Vecchio Kwaremont

Il momento chiave è giunto nell’ultimo passaggio sul Vecchio Kwaremont, il punto tradizionalmente decisivo della classica. Qui, Tadej Pogacar ha sferrato l’attacco finale, una progressione irresistibile che ha lasciato sul posto Mathieu van der Poel, l’ultimo a resistergli. La sua azione è stata un vero recital di potenza e strategia, confermando la sua superiorità.

Van der Poel ha tentato di reagire, ma la determinazione dello sloveno si è rivelata insuperabile. La sua capacità di leggere la corsa e di piazzare l’affondo nel momento più opportuno ha fatto la differenza, consolidando il suo status di fuoriclasse delle classiche del Nord. Gli arrivi al traguardo di Oudenaarde sono stati scaglionati, evidenziando i significativi distacchi creati dalla durezza del percorso.

Per Remco Evenepoel, questo Giro delle Fiandre ha rappresentato un debutto notevole. Nonostante abbia perso contatto dai primi due sul Paterberg, un altro dei muri iconici, il giovane belga ha saputo gestire la propria fatica e resistere in solitaria, assicurandosi una preziosa terza posizione. La sua prestazione è stata un segnale incoraggiante per il futuro.

Pogacar nella storia del ciclismo

Con il suo terzo trionfo al Giro delle Fiandre, Tadej Pogacar si iscrive di diritto nell’albo d’oro dei grandi campioni di questa corsa. Lo sloveno raggiunge figure leggendarie del ciclismo come Fabian Cancellara, Tom Boonen e Johan Museeuw, tutti vincitori di tre edizioni. Il suo gesto di alzare tre dita al cielo al traguardo ha simboleggiato il suo ingresso nella ristretta cerchia delle icone delle classiche monumento.

La sua condotta di gara, sempre aggressiva e caratterizzata da una gestione perfetta dei momenti chiave, conferma la sua capacità di dominare le competizioni più dure e selettive. L’attenzione è già rivolta alle prossime sfide. Pogacar, che ha già trionfato in altre classiche monumento come il Giro di Lombardia, la Liegi-Bastogne-Liegi e la Milano-Sanremo, punta ora a completare la sua straordinaria collezione, mirando ai successi che ancora gli mancano per entrare definitivamente nella storia del ciclismo.