Il pilota belga Thierry Neuville ha conquistato la testa del Rally di Croazia 2026, quarto appuntamento del Mondiale WRC, dopo aver completato sedici prove speciali. Con un margine rassicurante sugli avversari, il portacolori della Hyundai si appresta ad affrontare l'ultima giornata di gara forte di un vantaggio di 1'14" sul giapponese Takamoto Katsuta (Toyota).

Le tappe decisive del sabato

La giornata di sabato, svoltasi sulle impegnative strade attorno a Zaule di Liburnia, ha visto protagonista Oliver Solberg (Toyota). Il pilota ha iniziato con una vittoria nella SS9, superando Elfyn Evans (+7,3”) e Sami Pajari (+15,0”).

Solberg ha poi continuato a dettare il ritmo, dominando anche le successive SS10 e SS11, dove ha staccato Katsuta (+1,1”) e Armstrong (+13,9”). La sua performance è stata confermata nella SS12, dove ha nuovamente preceduto Katsuta (+0,8”).

Un momento cruciale si è verificato nella SS13, con Takamoto Katsuta che si è imposto su Evans (+0,2”) e Armstrong (+1,5”). Tuttavia, è stata la SS14 a rimescolare significativamente le carte: Solberg ha ottenuto un'altra vittoria, ma le forature subite da Pajari e Katsuta hanno aperto la strada a Thierry Neuville. Il belga, chiudendo la prova in terza posizione, ha così balzato in vetta alla classifica generale, capitalizzando sugli imprevisti altrui e sulla propria costanza di rendimento.

Nelle fasi finali della giornata, Solberg ha nuovamente trionfato nella penultima speciale, la SS15, precedendo Evans (+0,8”) e Armstrong (+2,3”). L'ultima prova di giornata, la SS16, ha visto un colpo di scena con la foratura di Solberg, che ha permesso a Elfyn Evans di aggiudicarsi la vittoria. Nonostante le dinamiche delle singole prove, la continuità e la solidità della prestazione di Neuville gli hanno permesso di consolidare il comando, mantenendo un distacco significativo dagli inseguitori.

La situazione in classifica e le prospettive

Questa posizione di forza permette a Thierry Neuville di guardare con tranquillità all'ultima giornata del Rally di Croazia 2026. Il suo percorso verso la leadership è stato frutto di una rimonta costante: già al termine del primo giro di prove del venerdì mattina, il finlandese Sami Pajari guidava il rally con un vantaggio di 8,4 secondi sul compagno di squadra Takamoto Katsuta, mentre Neuville si trovava a soli 8,7 secondi dal leader, dimostrando fin da subito la sua determinazione a lottare per le posizioni di vertice.