Tim Merlier non ha tradito le aspettative, imponendosi con autorità nella Ronde van Limburg. Il corridore belga della Soudal Quick-Step, acclamato dal pubblico di casa, ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, portando a 68 il totale dei successi in carriera. Già ex campione d’Europa, Merlier ha dominato lo sprint finale, confermando il suo status di grande favorito.

La corsa ha preso il via con una fase iniziale caratterizzata da ritmi regolari e la formazione di una fuga a tre. I protagonisti di questa azione sono stati Mikita Babovich (Bahrain Victorious Development Team), Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) e Jelle Vermoote (Tarteletto – Isorex).

Il gruppo principale ha concesso ai battistrada un vantaggio significativo, che ha superato i due minuti, permettendo loro di animare la prima parte di gara.

Con il progredire dei chilometri, l'inseguimento è stato orchestrato principalmente dalle formazioni Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team e Soudal Quick-Step, che hanno progressivamente ridotto il divario. Nel frattempo, Albert Withen Philipsen ha tentato un'azione solitaria, staccando i suoi compagni di avventura. Tuttavia, il giovane danese è stato riassorbito dal gruppo proprio all'approccio del cruciale tratto in pavé di Manshoven, annullando ogni possibilità di sorpresa da lontano.

Il trionfo in volata

Nonostante i numerosi tentativi di attacco e i colpi di mano che hanno animato le fasi conclusive, l'epilogo della Ronde van Limburg è stato, come ampiamente previsto, una volata di gruppo.

In questo contesto, Tim Merlier ha dimostrato una superiorità schiacciante. Partito da lontano, il belga ha letteralmente annientato la concorrenza, tagliando il traguardo in solitaria e senza rivali all'altezza. Sul podio, alle sue spalle, si sono classificati Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) in seconda posizione e Floris van Tricht (NSN Developement Team) al terzo posto. Il migliore tra gli atleti italiani è risultato Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA), che ha concluso la prova in dodicesima piazza.

Il contesto e le assenze chiave

La vigilia della corsa era stata influenzata da un'assenza di rilievo: quella di Dylan Groenewegen, uno dei principali rivali attesi di Merlier.

Il corridore olandese è stato costretto al forfait a causa dei postumi di una caduta subita alla Scheldeprijs, una defezione che ha indubbiamente accresciuto le probabilità di successo per Merlier. Quest'ultimo, peraltro, non era nuovo a queste vittorie, avendo già conquistato la Ronde van Limburg nel 2021. Il percorso, che prendeva il via da Hasselt e si snodava per 178 chilometri attraverso salite insidiose e tratti in pavé, offriva sulla carta un terreno ideale per una gara selettiva. Tuttavia, complice anche l'assenza di un contendente del calibro di Groenewegen, l'esito finale in volata è apparso quasi scontato fin dalle prime battute.

Dylan Groenewegen, un nome già noto per le sue vittorie, tra cui la Ronde van Limburg nel 2024 e altri successi in classiche stagionali, ha ora spostato il suo focus sul Giro d’Italia.

La Corsa Rosa rappresenterà un appuntamento cruciale per il ciclista olandese e per la sua squadra, la Unibet Rose Rockets, che farà il suo debutto in una grande corsa a tappe proprio in questa occasione.