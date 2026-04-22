La nazionale italiana di tiro a volo si prepara per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026, in programma dal 2 all’11 maggio ad Almaty, in Kazakistan. Dopo l'esordio stagionale a Tangeri, il gruppo azzurro schiera sedici atleti per le gare di trap e skeet, fulcro della manifestazione.

Tra i convocati spiccano nomi come Silvana Stanco, Giovanni Pellielo, Massimo Fabrizi e Mauro De Filippis per il trap; nello skeet, la squadra è guidata da Diana Bacosi e Martina Bartolomei. L'obiettivo è ottenere risultati e prepararsi al meglio per i Mondiali 2026, evento cruciale che in autunno assegnerà titoli iridati e i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

I convocati azzurri per Almaty

La lista dei sedici atleti italiani è così suddivisa. Nel trap femminile: Federica Caporuscio, Silvana Stanco, Sofia Littamè, Gaia Ragazzini. Nel trap maschile: Mauro De Filippis, Massimo Fabrizi, Riccardo Mirabile, Giovanni Pellielo. Per lo skeet femminile: Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Sara Bongini, Dalia Buselli. Nello skeet maschile: Sandro Bellini, Francesco Bernardini, Matteo Bragalli, Gioele Carletti.

La presenza di atleti esperti affiancati da giovani in crescita conferma la volontà della nazionale di puntare a risultati immediati e alla costruzione di un gruppo solido per i prossimi appuntamenti. La Coppa del Mondo di Almaty è un banco di prova fondamentale per testare la condizione degli azzurri e affinare la preparazione tecnica e mentale.

Il valore strategico della tappa kazaka

La tappa di Almaty si inserisce in un calendario internazionale fitto per il tiro a volo olimpico. Dopo l'opening act di Tangeri, la Coppa del Mondo proseguirà con altre prove e i principali eventi continentali e mondiali. La manifestazione kazaka assume un ruolo strategico per la classifica generale e la crescita del gruppo azzurro, mirando a confermare la competitività globale.

La partecipazione massiccia dell’Italia testimonia la profondità del movimento nazionale e la volontà di mantenere un ruolo di primo piano nel tiro a volo internazionale. L'attenzione sarà rivolta ai risultati degli azzurri, che si confronteranno con i migliori specialisti mondiali in una delle tappe più attese della stagione.