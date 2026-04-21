Toni Nadal ha lanciato un monito sul momento delicato di Carlos Alcaraz, alle prese con un problema fisico che potrebbe compromettere la sua partecipazione al Roland Garros. A Radioestadio Noche su Onda Cero, lo zio ha sottolineato: “Dalle sue parole si capisce che la situazione è complicata”, esortando il giovane a non correre rischi e a privilegiare la carriera.

Prudenza nel tennis moderno

Nadal ha evidenziato come il tennis moderno, con ritmi intensi e velocità di palla elevate, esponga gli atleti a rischi di infortunio. “Oggi, con queste velocità di palla, gli scambi sono estremamente rapidi: basta un movimento brusco per mettere sotto stress tendini e articolazioni”.

Ha ribadito: “Alla sua età non deve correre rischi. Ha davanti a sé molti anni di carriera, ed è molto più importante gestirsi con prudenza. Di norma non si consiglia mai il rientro alle competizioni se l’infortunio non è completamente risolto, e credo che sarà proprio questa la sua scelta. Me lo auguro assolutamente”.

Carriera e successi stagionali

Il tecnico spagnolo ha rimarcato che un eventuale stop, seppur una battuta d’arresto importante, sarebbe una scelta responsabile e lungimirante. “È una battuta d’arresto importante per Carlos perché aveva concrete possibilità di difendere il titolo a Parigi. È un momento difficile per lui, ma credo che con intelligenza stia mettendo la carriera davanti al desiderio di tornare in campo il prima possibile”.

Nadal ha ricordato i successi stagionali di Alcaraz: nonostante i risultati degli ultimi tre tornei, la sua stagione resta complessivamente molto positiva. “Ha già conquistato uno Slam, l’unico che non aveva ancora vinto. Se lo staff medico non dà garanzie sulla partecipazione, è giusto fermarsi, perché a questi livelli bisogna essere al 100% per competere come si deve. Meglio non rischiare niente”.

La linea di cautela rafforzata

La posizione di Toni Nadal è stata ulteriormente rafforzata. Ha ribadito: “A sua età non ha bisogno di forzare” e che “normalmente non si consiglia di tornare in campo se la lesione non è completamente guarita”. Ha aggiunto: “Se gli dicono che non è chiara la partecipazione, non parteciperebbe” e che “a questi livelli devi essere al cento per cento per rendere come si deve. È molto meglio non forzare”.