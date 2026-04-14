Il Torino Fc, in collaborazione con l’Associazione Ex Calciatori Granata Onlus e l’Ugi, si prepara a un evento speciale per celebrare un anniversario storico: i cinquant’anni dall’ultimo scudetto conquistato nel lontano 1976. L’iniziativa, denominata “La Partita della Storia”, riporterà i tifosi allo stadio Olimpico Grande Torino il prossimo 16 maggio, esattamente nello stesso luogo e nella stessa data che videro l’impresa granata mezzo secolo fa.

Il programma della celebrazione

La giornata celebrativa avrà inizio con l’apertura dei cancelli dello stadio alle ore 13.30.

Dalle 14.00, il programma prenderà vita con una serie di iniziative coinvolgenti. Il campo vedrà scendere in campo i giovani ragazzi di Casa Ugi, seguiti da un’emozionante partita che vedrà protagoniste le vecchie glorie granata. Serino Rampanti, ex calciatore del Toro, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Vogliamo realizzare al meglio questo appuntamento storico, che si terrà nello stesso luogo e nello stesso giorno di quel memorabile 16 maggio del 1976”. Claudio Sala, con una battuta, ha commentato: “Volevamo giocare noi, ma abbiamo guardato le carte d’identità e abbiamo preferito evitare”. Tra i protagonisti attesi sul prato verde figurano nomi illustri come Asta, Ferrante, Rosina, Fuser e Vives.

L’atmosfera sarà arricchita dalle esibizioni di artisti musicali del calibro di Valerio Liboni, Oskar degli Statuto e i Sensounico. Durante l’evento, saranno anche premiati Dossena, Torrisi e Bonesso, i marcatori del celebre derby vinto 3-2 nel 1983. La serata vedrà la partecipazione di volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Jimmy Ghione e Piero Chiambretti. Claudio Sala ha inoltre rivelato un aneddoto: “Ho detto a Pulici che piuttosto vado io a prenderlo a casa, mentre Graziani deve ancora darci una risposta ma spero tanto sia positiva”.

Biglietti e scopo benefico

L’iniziativa non avrà solo un valore commemorativo e sportivo, ma anche un’importante finalità di beneficenza. I biglietti per assistere a “La Partita della Storia” saranno disponibili in vendita a partire da mercoledì 15 aprile.

I prezzi sono stati fissati a 10 euro per la tribuna e 5 euro per i distinti, mentre i giovani Under 16 potranno accedere con un contributo simbolico di un euro. L’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto a sostegno delle preziose iniziative di Casa Ugi, confermando l’impegno sociale che da sempre contraddistingue il club granata e le associazioni coinvolte.