Il Torneo dei Candidati 2026, in corso a Peyia, Cipro, vede Javokhir Sindarov e Rameshbabu Vaishali protagonisti. L'uzbeko si avvicina alla vittoria nella sezione Open, mentre l'indiana consolida la sua leadership in solitaria nel torneo femminile. Con soli tre turni ancora da disputare, la tensione è massima e ogni mossa si rivela cruciale.

Sindarov mantiene il vantaggio nella sezione Open

Dopo l'undicesimo turno, tutte le partite del torneo Open si sono concluse in parità, un esito favorevole a Javokhir Sindarov. Lo scacchista uzbeko ha pareggiato con Fabiano Caruana dopo 58 mosse, dimostrando solide capacità difensive.

Questo risultato gli ha permesso di conservare un significativo vantaggio di due punti in classifica, consolidando la sua leadership nel torneo Open.

Vaishali in fuga solitaria nel torneo femminile

Nel torneo femminile, Vaishali Rameshbabu ha ottenuto l'unica vittoria della giornata, un successo che le ha permesso di staccare le avversarie. L'indiana ha sconfitto Aleksandra Goryachkina con il Nero, capitalizzando un errore decisivo dell'avversaria alla trentesima mossa. Questa vittoria le ha garantito un punto cruciale e le ha consentito di guadagnare un punto di vantaggio su tutte le altre concorrenti, rafforzando la sua posizione di netta superiorità.

Le classifiche dopo undici turni

Dopo undici intensi turni di gioco, le classifiche delineano scenari chiari.

Nella sezione Open, Javokhir Sindarov guida con 8,5 punti. A inseguirlo, troviamo Anish Giri con 6,5 punti, seguito da Fabiano Caruana con 5,5 punti. Nel torneo femminile, Vaishali Rameshbabu è saldamente al comando con 7 punti. Le sue più dirette inseguitrici sono Zhu Jiner e Anna Muzychuk, entrambe a quota 6 punti. Più indietro, con 5,5 punti, si posizionano Lagno e Assaubayeva, mentre Goryachkina e Deshmukh contano 5 punti. Chiude la classifica Tan Zhongyi con 4 punti.

Prossimi incontri decisivi

Il dodicesimo turno si preannuncia ricco di sfide decisive. Nella sezione Open, Javokhir Sindarov affronterà Nakamura, un incontro fondamentale per mantenere o ampliare il suo vantaggio. Contemporaneamente, nel torneo femminile, Vaishali Rameshbabu si misurerà con Zhu Jiner, una delle sue più dirette inseguitrici. I risultati di queste partite potrebbero confermare le attuali leadership o aprire a nuovi scenari, rendendo gli ultimi turni un banco di prova cruciale per tutti i partecipanti.