L'Italia ha festeggiato il suo primo successo ai Campionati Europei di badminton 2026, in corso al ‘Palacio de Deportes Carolina Marín’ di Huelva, Spagna, grazie alla vittoria di Giovanni Toti. L'atleta bresciano ha superato l'inglese Cholan Kayan nel primo turno del singolare maschile, accedendo ai sedicesimi di finale dopo una sfida in tre set (21‑10, 14‑21, 21‑17). Questo esordio vincente è un segnale incoraggiante per la spedizione azzurra.

Toti ha dominato il primo set, ma ha subito la reazione dell'avversario inglese nel secondo parziale. Nel set decisivo, l'azzurro ha dimostrato grande determinazione, piazzando un parziale di 5‑0 che gli ha permesso di prendere il largo e respingere i tentativi di rimonta di Kayan.

La sua performance evidenzia la competitività del badminton italiano a livello continentale.

Il cammino di Toti e la squadra azzurra

Con questa vittoria, Giovanni Toti affronterà nei sedicesimi di finale l'israeliano Daniil Dubovenko, avversario quotato e numero 68 del ranking mondiale. La delegazione italiana agli Europei di Huelva conta sei atleti qualificati nei tabelloni principali: oltre a Toti, Fabio Caponio, Yasmine Hamza, Gianna Stiglich, Martina Corsini ed Emma Piccinin, impegnati nel singolare maschile, singolare femminile e doppio femminile.

Nella giornata inaugurale, altri atleti hanno superato il primo turno: nel singolare maschile, il maltese Matthew Abela (per ritiro del tedesco Matthias Kicklitz), lo svizzero Tobias Kuenzi e l'azerbaigiano Dicky Dwi Pangestu.

Nel tabellone femminile, sono avanzate le bulgare Kaloyana Nalbantova e Stefani Stoeva, la tedesca Miranda Wilson e la spagnola Clara Azurmendi.

La crescita del badminton italiano

La presenza di sei atleti italiani nei tabelloni principali degli Europei di Huelva sottolinea la costante crescita del badminton nazionale. L'accesso di Giovanni Toti ai sedicesimi di finale conferma la competitività della squadra azzurra e offre agli atleti l'opportunità di confrontarsi con i migliori interpreti europei. La rassegna continentale, che si concluderà domenica 12 aprile, è un banco di prova fondamentale per valutare il livello raggiunto in vista dei futuri impegni internazionali.