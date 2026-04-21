La seconda tappa del Tour of the Alps 2026 si preannuncia come il primo vero banco di prova per gli uomini di classifica, con un percorso impegnativo che collegherà Telfs a Val Martello. Questa frazione, lunga 147,5 chilometri, è cruciale non solo per la classifica generale ma anche per la Coppa Italia delle Regioni, e culminerà con un arrivo in salita che promette di accendere la sfida tra i big del ciclismo. L'attenzione è tutta puntata su Giulio Pellizzari, atteso protagonista di questa giornata.

Il percorso: sfide altimetriche e ingresso in Italia

Dopo circa venti chilometri iniziali prevalentemente pianeggianti, il tracciato inizierà a salire verso il GPM di Piller Höhe, un'ascesa di 9,2 chilometri con una pendenza media del 6%. Superata la successiva discesa, i corridori affronteranno un tratto di circa venticinque chilometri di falsopiano che li condurrà ai piedi del Passo Resia, una salita di 15,8 chilometri con una pendenza media del 3,4%. È proprio qui che la carovana entrerà ufficialmente in territorio italiano.

Dopo aver scollinato il GPM, il percorso si manterrà in quota per alcuni chilometri per poi diventare prevalentemente discendente per i successivi quaranta chilometri, preparando i ciclisti alla salita finale.

Il momento chiave della tappa sarà l'ascesa conclusiva verso Martell/Val Martello: poco più di sei chilometri con una pendenza media dell'8%. L'ascesa terminerà a circa 500 metri dall'arrivo, dove una breve contropendenza e un ultimo strappo decideranno le sorti della tappa, creando i primi significativi distacchi tra gli uomini di classifica.

I protagonisti attesi e il programma della giornata

Il primo confronto diretto in montagna vedrà i principali contendenti per la classifica generale sfidarsi apertamente. L'attenzione è tutta puntata su Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe), considerato il favorito principale per questa tappa. La concorrenza sarà agguerrita, con nomi di spicco come Ben O’Connor (Team Jayco AlUla), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che si è distinto nella tappa precedente, il detentore del titolo Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) e la forte accoppiata dell'Ineos Grenadiers, composta da Egan Bernal e Thymen Arensman.

La partenza della tappa è fissata per le ore 11.35 da Telfs, con l'arrivo previsto in Val Martello intorno alle ore 15.30. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta televisiva su RaiSportHD a partire dalle 13.35, con trasmissione gratuita e in chiaro. Per lo streaming, la diretta sarà disponibile su Rai Play dalle 13.35, anch'essa gratuitamente. Gli abbonati avranno la possibilità di seguire l'evento su piattaforme come Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Sarà inoltre disponibile una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale.

Il Tour of the Alps 2026: un evento euroregionale

La tappa Telfs‑Val Martello riveste un'importanza aggiuntiva in quanto è una delle frazioni che contribuiscono all'assegnazione di punti per la Coppa Italia delle Regioni, un prestigioso circuito nazionale organizzato dalla Lega Ciclismo Professionistico.

È importante sottolineare che solo la prima tappa, interamente disputata in Austria, non rientra nel computo per la classifica di questo circuito nazionale. Il Tour of the Alps 2026, giunto alla sua quarantanovesima edizione, si svolge dal 20 al 24 aprile, attraversando le suggestive regioni di Tirolo, Alto Adige e Trentino, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario ciclistico euroregionale.