La prima tappa del Tour of the Alps 2026 prende il via da Innsbruck, con un percorso impegnativo di 144,2 chilometri che si concluderà nella medesima città austriaca. L’attenzione degli appassionati italiani è focalizzata in particolare su Lorenzo Finn e Giulio Pellizzari, i due corridori azzurri più attesi in questa edizione della corsa a tappe. L’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti nel calendario internazionale, spesso scelto dai ciclisti come un test cruciale per valutare la propria condizione in vista dell’imminente Giro d’Italia.

La corsa, articolata su cinque tappe per un totale di 762,7 chilometri, si concluderà a Bolzano dopo aver affrontato numerose salite che promettono di mettere a dura prova il gruppo. La frazione inaugurale si distingue per il suo arrivo a Innsbruck, città che nel 2018 ospitò i Mondiali di ciclismo. Dopo una prima parte pianeggiante, i corridori affronteranno per due volte il circuito del Mieminger Plateau, caratterizzato da una salita impegnativa. Successivamente, torneranno verso Innsbruck per percorrere due giri di un secondo circuito più breve, che include lo strappo di Götzens (4 km al 7%) e un breve segmento in salita verso Axams.

Protagonisti italiani e sfidanti internazionali

Giulio Pellizzari si presenta ai nastri di partenza con la chiara ambizione di recitare un ruolo da protagonista, puntando sia al successo di tappa sia a un piazzamento di rilievo nella classifica generale.

Per lui, il Tour of the Alps rappresenta anche un’opportunità per rifinire la preparazione in vista della Corsa Rosa, dove correrà da capitano della sua squadra. Pellizzari mira inoltre a riportare l’Italia sul gradino più alto del podio, a tredici anni di distanza dal trionfo ottenuto da Vincenzo Nibali nel 2013. Al suo fianco, l’altro alfiere azzurro, Lorenzo Finn, detentore del titolo iridato Under 23, lavorerà per il compagno ma proverà anche a cogliere la soddisfazione di un successo personale in una delle tappe.

Tra i principali rivali, spiccano nomi di calibro internazionale come il britannico Tom Pidcock, reduce dal secondo posto alla Milano-Sanremo e al rientro dopo una brutta caduta rimediata nel Giro di Catalogna.

Da tenere d’occhio anche l’australiano Michael Storer, vincitore dell’edizione precedente, l’olandese Thymen Arensman e il colombiano Egan Bernal della INEOS Grenadiers. Completano la lista dei favoriti il canadese Derek Gee della Lidl-Trek e l’australiano Ben O’Connor del Team Jayco AlUla. In ottica vittoria di tappa, nel caso in cui non fossero i big a emergere, potrebbero mettersi in evidenza il tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling Team, Mattia Gaffuri del Team Picnic PostNL, l’americano Sean Quinn della EF Education – EasyPost e il britannico Paul Double del Team Jayco AlUla.

Copertura televisiva e streaming globale

Il Tour of the Alps 2026 godrà di un’ampia copertura televisiva e streaming a livello internazionale, garantendo agli appassionati di seguire ogni momento della corsa.

In Italia, la gara sarà trasmessa in diretta dalla RAI, mentre in Europa sarà possibile seguirla anche attraverso Eurosport, Discovery+ e HBO Max, a seconda del paese. Nel Regno Unito, gli appassionati potranno sintonizzarsi su TNT Sports e HBO Max per non perdere l’azione, mentre negli Stati Uniti e in Canada la diretta sarà disponibile su FloBikes. Per chi si trova all’estero e desidera accedere ai servizi di streaming abituali, l’utilizzo di una VPN (Virtual Private Network) può consentire di superare le restrizioni geografiche, compatibilmente con i diritti di trasmissione locali.

La partenza della prima tappa è fissata alle ore 11:55. Gli appassionati potranno seguire ogni istante della gara grazie alla copertura in diretta testuale, che permetterà di non perdere nessuna delle fasi salienti di questa attesa edizione del Tour of the Alps e di scoprire chi indosserà la prima maglia di leader della classifica generale a fine giornata.