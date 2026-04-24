La quinta e ultima tappa del Tour of the Alps 2026 si svolge oggi, collegando Trento a Bolzano su un percorso di 128,7 chilometri. Questa frazione, dal profilo altimetrico impegnativo, si preannuncia decisiva per la vittoria finale, con la classifica generale ancora apertissima.

Il tracciato inizia con la salita verso Palù di Giovo, città natale di Francesco Moser, sede del traguardo volante. Seguono circa quaranta chilometri di pianura prima della prima ascesa significativa: l'Alto di Caldaro (4,4 km al 6,6% medio). Unarapida discesa conduce al primo passaggio sul traguardo di Bolzano, da cui parte un circuito di 19 chilometri da ripetere due volte.

Questo anello include la salita di Montoppio (9,2 km al 2% medio), la cui vetta finale si trova a 16,5 chilometri dall'arrivo. Gli ultimi chilometri, tra saliscendi tecnici e una discesa conclusiva, porteranno al traguardo, dove sarà incoronato il vincitore.

Giulio Pellizzari: la maglia verde in difesa

Il principale favorito per il successo finale è Giulio Pellizzari, attuale leader della classifica generale e detentore della maglia verde. Il giovane marchigiano, classe 2003, ha dimostrato grande forza nelle tappe di montagna e, dopo aver vinto la seconda frazione, punta alla sua prima affermazione in una corsa a tappe. Mantenere la leadership oggi segnerebbe per lui la prima vittoria in un giro.

Pellizzari dovrà difendersi dagli attacchi della coppia della INEOS Grenadiers, formata da Thymen Arensman ed Egan Bernal, che lo inseguono rispettivamente a sei e dieci secondi. La loro collaborazione potrebbe mettere in difficoltà il leader, ma la condizione fisica sarà determinante.

Tra i possibili outsider figurano Thomas Pidcock, che, dopo una giornata difficile, ha reagito con un primo e un secondo posto nelle ultime due tappe. Attenzione anche a Michael Storer, Jakob Omrzel e Ben O’Connor. La tappa si preannuncia estremamente combattuta, con i big pronti a giocarsi la vittoria finale.

La cronaca dei primi chilometri e il ricordo di Sara Piffer

La partenza da Trento ha visto subito tentativi di fuga, con un primo gruppetto di sei atleti.

La corsa si è animata sulla salita verso Palù di Giovo, dove è stato posto un traguardo volante dedicato alla memoria di Sara Piffer, tragicamente scomparsa in un incidente stradale nel gennaio del 2025. Il gruppo si è poi ricompattato all'inizio della discesa, a testimonianza di una gara ancora aperta. Al traguardo volante di Palù di Giovo, Tommaso Dati è transitato per primo, seguito da Sean Quinn e Juan Felipe Rodriguez.

La tensione rimane alta, con la classifica generale cortissima e la maglia verde di Pellizzari obiettivo primario per gli avversari. L'ultima tappa del Tour of the Alps 2026 si conferma tra le più avvincenti, con il verdetto finale atteso sotto lo striscione d'arrivo di Bolzano.