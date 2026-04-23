La quarta tappa del Tour of the Alps 2026 si preannuncia come la frazione regina dell'edizione, promettendo grande spettacolo. Con partenza da Arco e arrivo a Trento, il percorso di 167,8 chilometri presenta un notevole dislivello di 3.600 metri e assegnerà punti validi anche per la Coppa Italia delle Regioni.

Il tracciato si apre subito con l'impegnativa salita del Passo Bordala (14,8 km al 6,9%). Dopo la discesa nella valle dell’Adige, i corridori risaliranno verso Vigolo Vattaro, per poi affrontare il Passo del Redebus (12,9 km al 6,8%). Seguirà un circuito di 37 chilometri che culminerà con l'inizio dell'ascesa di Brusago, caratterizzata da tre chilometri iniziali con pendenze in doppia cifra.

Il finale sarà nervoso e tecnico, con un paio di strappi significativi, incluso quello di Povo, scollinato il quale mancheranno meno di dieci chilometri al traguardo di Trento.

I protagonisti e i favoriti

L'attenzione è tutta su Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che dopo la vittoria nella terza tappa ad Arco, punta a un prestigioso bis. Il britannico dovrà confrontarsi nuovamente con Tommaso Dati (Team UKYO), già suo rivale nelle frazioni precedenti. Per la classifica generale e la maglia verde, gli occhi sono puntati sul leader Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) e sulla forte coppia INEOS Grenadiers, composta da Egan Bernal e Thymen Arensman. La sfida per la leadership potrebbe infiammarsi proprio sulle rampe più dure di questa giornata.

Il programma della tappa prevede la partenza da Arco alle 10:45 e l'arrivo a Trento stimato intorno alle 14:30. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD a partire dalle 13:25 e in streaming su RaiPlay, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max, con copertura dalle 13:25 alle 14:30.

Il resoconto della terza tappa

La frazione precedente, con traguardo ad Arco, ha visto il successo di Tom Pidcock in una volata ristretta, davanti a Tommaso Dati ed Egan Bernal. Giulio Pellizzari ha mantenuto saldamente la maglia verde di leader della classifica generale. La tappa è stata purtroppo segnata da una maxi-caduta in avvio che ha costretto al ritiro, tra gli altri, Lorenzo Finn. La fuga di giornata è stata riassorbita a quattro chilometri dal traguardo, aprendo la strada allo sprint finale che ha premiato il corridore britannico.

Nella classifica generale, Pellizzari guida con quattro secondi di vantaggio su Thymen Arensman e sei su Egan Bernal. La tappa odierna, con il suo profilo altimetrico impegnativo, ha il potenziale per rimescolare le carte e offrire nuove opportunità ai contendenti per la maglia verde.