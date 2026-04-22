La terza tappa del Tour of the Alps 2026 si annuncia come la frazione regina della competizione, promettendo spettacolo e selezione tra gli uomini di classifica. Con partenza da Laces e arrivo ad Arco, i 174,5 chilometri del percorso presentano un notevole dislivello di 3.600 metri, che i corridori dovranno affrontare in una giornata senza respiro, caratterizzata da continui saliscendi e numerose difficoltà altimetriche, nonostante l’assenza di un arrivo in salita.

Il tracciato prenderà il via in discesa per i primi 25 chilometri, conducendo i ciclisti direttamente all’imbocco del primo GPM di giornata: il Passo Castrin.

Questa salita di prima categoria si estende per 22,5 chilometri con una pendenza media del 5,7%, ed è caratterizzata da un tratto intermedio di circa due chilometri in contropendenza. Seguirà una lunga discesa che porterà il gruppo al traguardo volante di Cles. Successivamente, i corridori affronteranno il GPM di seconda categoria di Andalo (14,4 km al 5,1% di pendenza media), prima di una discesa irregolare intervallata da ulteriori strappi, tra cui il Passo del Bellino e lo strappo di Tenno. Quest'ultimo verrà scollinato a soli 15 chilometri dall’arrivo, aprendo la strada a una rapida discesa verso il traguardo di Arco.

Protagonisti attesi e strategie di squadra

Giulio Pellizzari, attuale detentore della maglia di leader con la Red Bull‑BORA‑hansgrohe, sarà chiamato a una difesa strenua della sua posizione.

Il giovane marchigiano potrà contare sul prezioso supporto di Aleksandr Vlasov e Lorenzo Finn, entrambi ben posizionati nella classifica generale e pronti a mettersi a disposizione del capitano. Tra i principali rivali, l'attenzione si concentra sulla coppia INEOS Grenadiers, formata da Thymen Arensman ed Egan Bernal, determinati a sfruttare ogni opportunità per ribaltare le gerarchie.

Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), reduce da una deludente seconda tappa, cercherà il suo riscatto personale. Diversa la situazione per Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), che sembra ancora lontano dalla forma ideale, al rientro dopo la brutta caduta rimediata al Giro di Catalogna. Con le sue numerose asperità e la concreta possibilità di attacchi da lontano, la tappa si preannuncia incerta e combattuta fino all’ultimo chilometro.

Il contesto della corsa

La partenza della tappa è fissata per le ore 10.00, con i corridori pronti a sfidarsi su un tracciato che metterà a dura prova non solo le gambe, ma anche la strategia delle squadre. Il Tour of the Alps, storicamente, si configura come un banco di prova fondamentale in vista dei maggiori appuntamenti della stagione ciclistica, offrendo un terreno ideale per testare la condizione fisica e tattica. La diretta scritta minuto per minuto garantirà agli appassionati aggiornamenti costanti su ogni sviluppo, attacco e mossa strategica dei protagonisti.

Nonostante le sue intrinseche difficoltà tecniche, la tappa con arrivo ad Arco si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e cruciali del Tour of the Alps 2026, promettendo emozioni e colpi di scena tra i migliori interpreti delle corse a tappe.