Toyota si prepara a rilanciare la sua sfida nel FIA World Endurance Championship, presentando la nuova TR010 in occasione dell'appuntamento di Imola. Il team giapponese, dopo un'annata agonistica complessa che ha visto un solo successo nella 8h del Bahrain, punta a un approccio completamente rinnovato per la stagione 2026, forte di importanti novità tecniche e della conferma dei suoi equipaggi di punta.

La squadra ha scelto di mantenere invariata la formazione dei piloti, affidando la vettura numero 7 a Kamui Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway.

La gemella numero 8 sarà invece guidata da Ryo Hirakawa, Brendon Hartley e Sébastien Buemi. Toyota, costruttore con il maggior numero di vittorie nell'era Hypercar del WEC, ha operato un significativo aggiornamento sul prototipo asiatico, intervenendo sia sull'aerodinamica sia sul design, ora più allineato ai modelli stradali del marchio.

Le innovazioni tecniche della TR010

Tra le principali novità introdotte sulla TR010 spiccano le nuove prese d'aria posizionate sopra i passaruota e le modifiche al retrotreno, che interessano l'ala e il diffusore. Questi interventi mirano a ottimizzare le prestazioni e l'efficienza in pista, aspetti cruciali per affrontare una stagione che si preannuncia estremamente competitiva.

David Floury, team principal di Toyota, ha evidenziato come sia "difficile capire la reale condizione dei rivali" dopo il Prologo, pur riconoscendo la competitività della Ferrari. Ha inoltre aggiunto: "Resta complicato in ogni caso capire i reali valori in campo senza analizzare molto ogni aspetto. Dobbiamo restare concentrati sul resto del weekend e sinceramente non ci siamo soffermati molto su questa corsa. La nostra attenzione si è concentrata su altro a partire dalle gomme, abbiamo effettuato solo tre giorni con le nuove mescole di Michelin a differenza di alcuni nostri rivali che hanno già effettuato due weekend di gara".

Le gomme Michelin e la sfida di Imola

La stagione 2026 del FIA WEC segna il debutto delle nuove gomme Michelin Pilot Sport Endurance.

Questi pneumatici, sviluppati con la collaborazione dei team e composti per il 50% da materiali rinnovabili o riciclati, sono stati progettati per garantire prestazioni superiori in termini di warm-up e longevità. Tali caratteristiche sono fondamentali su un tracciato come quello di Imola, noto per le sue curve tecniche, i carichi elevati, la linea di gara unica, l'uso frequente dei cordoli e le condizioni meteorologiche variabili. Tutte le diciassette Hypercar partecipanti, inclusa la Toyota TR010, saranno equipaggiate con queste nuove mescole, che hanno già dimostrato la loro efficacia in altre competizioni endurance internazionali.

Il weekend di gara a Imola si articola tra le prove libere, le qualifiche e la Hyperpole, culminando nella gara di sei ore.

In questo contesto, la gestione strategica delle gomme e la capacità di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni della pista saranno fattori determinanti per il successo. Toyota, forte della sua esperienza e delle significative innovazioni apportate, punta a riconquistare un ruolo da protagonista nel mondiale endurance.