La Toyota ha inaugurato con un successo la stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC), trionfando a Imola con la sua nuova vettura, la TR010 Hybrid. Questo debutto vincente ha visto l'equipaggio composto da Ryo Hirakawa, Brendon Hartley e Sébastien Buemi conquistare il gradino più alto del podio. La Toyota n. 8 ha preceduto la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, al termine di una battaglia intensa durata per le prime tre ore di gara.

La vettura giapponese, completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, ha dimostrato fin da subito la sua competitività e l'efficacia della sua strategia.

La Ferrari n. 51 ha chiuso in seconda posizione, mentre la Toyota n. 7, affidata a Kamui Kobayashi, Nyck De Vries e Mike Conway, ha completato il podio. Questo successo non è solo il primo per la TR010 Hybrid, ma segna anche la cinquantesima vittoria per il marchio asiatico nel Mondiale Endurance, confermando Toyota come il team più vincente di sempre nella prestigiosa categoria Hypercar. Inoltre, la corsa di Imola ha rappresentato la centesima partecipazione di Toyota nel FIA WEC.

Le voci dei protagonisti

Brendon Hartley ha espresso tutta la sua gioia per il risultato: “È una sensazione incredibile. La TR010 HYBRID sembrava veloce ancor prima di scendere in pista ed ora vince al suo debutto. Il team ha lavorato duramente negli ultimi mesi per prepararsi a questa prima gara.

È stato un vero e proprio lavoro di squadra, e non capita spesso di ottenere certi risultati. C’era un pubblico fantastico qui a Imola e il podio è stato un momento bellissimo”.

Anche Kamui Kobayashi, oltre che pilota della Toyota n. 7, è il team principal e ha commentato la prestazione: “Abbiamo fatto tutto il possibile per portare a casa il miglior risultato. È stata una gara abbastanza scorrevole, ma non è stato facile trovare le opportunità per recuperare posizioni. È stata una sfida impegnativa, ma siamo riusciti a portare entrambe le vetture sul podio e a iniziare la stagione con una vittoria. Sono contento, la cosa più importante è che la nostra vettura sembra essere competitiva, il che ci dà fiducia per il resto della stagione”.

Dettagli della gara e la strategia vincente

L'evento di Imola ha attirato un pubblico record, con oltre novantaduemila spettatori che hanno assistito a una gara di sei ore caratterizzata da un ritmo serrato fin dalle prime battute. La Ferrari e la Toyota si sono contese la leadership, ma la strategia del team giapponese si è rivelata decisiva. La scelta di non cambiare pneumatici in un momento cruciale ha permesso a Hirakawa di superare la Ferrari n. 51 e di prendere il comando. Nonostante i tentativi di rimonta della casa di Maranello, la TR010 Hybrid ha mantenuto il vantaggio, tagliando il traguardo con oltre tredici secondi di margine.

Dietro i primi tre, l'Alpine ha conquistato un solido quarto posto con la sua A424 Hypercar.

La lotta per la quinta posizione ha visto prevalere la BMW n. 20. Il campionato proseguirà con la prossima tappa, la 6 Ore di Spa-Francorchamps in Belgio, dove Toyota cercherà di confermare l'eccellente inizio di stagione e la competitività della sua nuova vettura.