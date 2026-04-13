L'Italia si prepara per le World Relays di atletica leggera a Gaborone, Botswana, il 2 e 3 maggio, con una squadra di trenta atleti (17 donne, 13 uomini). Il direttore tecnico Antonio La Torre ha selezionato nomi di spicco come Zaynab Dosso, campionessa mondiale dei 60 metri indoor, e Fausto Desalu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo. L'obiettivo primario della spedizione è la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027.

Le cinque staffette azzurre in gara saranno la 4x100 uomini, 4x100 donne, 4x100 mista, 4x400 donne e 4x400 mista. Dodici delle sedici squadre per ogni specialità otterranno il pass diretto per Pechino 2027, mentre le rimanenti quattro si qualificheranno tramite le top list del 2027.

Tra gli uomini, si distingue anche Chituru Ali, medaglia d'argento nei 100 metri agli Europei di Roma.

Nuovi Talenti per il Futuro Azzurro

La selezione include giovani promettenti alla loro prima convocazione, quali Diego Nappi, Eduardo Longobardi, Elisa Valensin e Margherita Castellani. Questa scelta, dettata da alcune defezioni, soprattutto tra gli uomini, mira a favorire un ricambio generazionale nella velocità italiana, offrendo esperienza internazionale in vista dei prossimi grandi appuntamenti.

Le World Relays come Trampolino Internazionale

L'evento di Gaborone offre anche un'importante opportunità per accedere all'Ultimate Championship, la nuova manifestazione di World Athletics in programma a Budapest a settembre.

Nelle staffette 4x100 mista e 4x400 mista, sei squadre otterranno un pass diretto in Botswana, con altre due possibilità di qualificazione nel corso della stagione.

Il contesto competitivo a Gaborone si preannuncia di alto livello, con la partecipazione di squadre come la Nigeria, che ha confermato la sua presenza in tutte e sei le specialità. La preparazione tecnica e il supporto istituzionale sono stati evidenziati come fattori chiave per la crescita e la coesione dei gruppi. Questo scenario rende la competizione particolarmente significativa per tutte le nazioni, inclusa l'Italia, determinata a confermare il proprio valore nelle staffette mondiali.