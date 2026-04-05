Una brutta caduta ha segnato la giornata di Matteo Trentin al Giro delle Fiandre 2026, costringendo il capitano della Tudor Pro Cycling Team al ritiro e a un ricovero d'urgenza. L'incidente, avvenuto in un momento cruciale della corsa e non ripreso dalle telecamere, ha causato al ciclista veneto una frattura della clavicola, che richiederà un'operazione già in serata.

Il trentaseienne, originario di Borgo Valsugana, si trovava nel gruppo degli inseguitori, con l'obiettivo di conquistare un posto nella top ten della prestigiosa classica. Purtroppo, una violenta folata di vento ha destabilizzato la corsa, provocando una carambola che ha coinvolto Trentin e altri atleti.

Tra questi, Magnus Sheffield e Samuel Watson della INEOS Grenadiers, e Ward Vanhoof del Team Flanders-Baloise. Trentin è finito in un canale, rimanendo a terra per alcuni minuti, suscitando immediata preoccupazione tra i presenti.

La dinamica dell'incidente e le condizioni del ciclista

Le testimonianze raccolte sul posto e le ricostruzioni degli altri corridori coinvolti hanno permesso di chiarire la dinamica: la caduta sarebbe stata innescata da una raffica di vento che ha fatto perdere il controllo della bicicletta a Sheffield, coinvolgendo poi a catena gli altri ciclisti. L'azzurro è rimasto immobile per alcuni istanti dopo l'impatto, ma ha fortunatamente ripreso conoscenza prima di essere trasportato all'ospedale di Herentals.

Gli esami diagnostici effettuati nel pomeriggio hanno confermato la frattura della clavicola, rendendo necessaria un'operazione chirurgica programmata per la stessa serata. La squadra non ha rilasciato ulteriori aggiornamenti immediati, ma la gravità dell'infortunio è chiara.

L'incidente ha interrotto bruscamente la partecipazione di Trentin a una giornata già difficile per i colori azzurri, che hanno visto Alberto Bettiol come miglior italiano, ma comunque fuori dalla top venti. La sfortuna ha colpito Trentin proprio mentre si trovava in una posizione favorevole, pronto a sfruttare la sua esperienza nelle fasi decisive della corsa, confermando la sua statura di veterano tra i migliori nelle classiche di un giorno.

Impatto sulla stagione e futuro agonistico

Questo infortunio rappresenta una brusca frenata per la stagione del ciclista veneto. Prima del Giro delle Fiandre, Trentin aveva dimostrato la sua competitività con un ottimo nono posto alla Milano-Sanremo 2026, un risultato significativo considerando l'età e la concorrenza sempre più agguerrita nel ciclismo moderno. L'attuale infortunio rischia di compromettere la sua intera stagione delle Classiche di primavera.

Nonostante la battuta d'arresto, le voci su un possibile rinnovo annuale del contratto con la Tudor Pro Cycling Team continuano a circolare, a testimonianza che, a quasi 37 anni, la sua voglia di competere nelle grandi corse di un giorno è ancora forte.

L'ambiente ciclistico auspica un rapido e completo recupero per Trentin, affinché possa tornare presto protagonista sulle strade delle competizioni internazionali, confermando il suo ruolo di uno dei principali rappresentanti italiani.